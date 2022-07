La transición de Modric: de indiscutible a la reducción de minutos para prolongar su rendimiento

Luka Modric se ha ganado un lugar privilegiado en el Olimpo de mejores futbolistas de la historia del Real Madrid. El jugador de Zadar sigue siendo, a sus 36 años, pieza clave en el engranaje del equipo de Carlo Ancelotti y lo seguirá siendo, al menos, una temporada más.

Recientemente renovado hasta junio de 2023, Modric afronta el reto de enfrentarse a una temporada en la que la exigencia en forma de número de partidos será máxima. El haber ganado la Liga, la Champions y la Supercopa de España le ha dado acceso al Real Madrid a disputar también en los próximos meses la Supercopa de Europa (10 de agosto) y el Mundialito de Clubes (programado para principios de 2022).

Una temporada que, por si fuera poco, tendrá entre noviembre y diciembre el Mundial de Qatar. Una cita mundialista en un calendario totalmente inusual y que será, casi con toda probabilidad, la última gran cita de Modric con su combinado nacional.

"Lo que a mí me fascina es que me dice: 'El Mundial es una cosa pero el Madrid es mi prioridad absoluta. No me voy a poner el freno de mano para llegar perfecto. Si llego bien, pues genial, pero para mí el Madrid es todo'", señalaba Pedja Mijatovic sobre los objetivos de Modric hace unas semanas.

Para que el '10' madridista pueda llegar a todo se está cuidando al máximo su preparación y su distribución de minutos desde el cuerpo técnico a la dirección del club. En los últimos años la 'CMK' (Casemiro, Kroos, Modric) ha sido el centro del campo indiscutible del Real Madrid y, además, uno de los mejores mediocampos de la historia. Pero los años pasan y los tres futbolistas están por encima de los 30 años.

"Ese es el modus vivendi del Madrid. Bueno, después de los primeros minutos de la celebración en París, todos comenzamos a decir que a partir del día siguiente comenzaríamos a trabajar para La Decimoquinta. Como si fuera algo normal. Y eso no es una apariencia en el Madrid, ese es su ADN", aseguraba Modric sobre lo que pasó después de que levantara su quinta Champions.

En ese escenario, previsto desde hace tiempo y sabiendo de la dificultad que entraña la empresa de sustituirles, el club ha ido adquiriendo e introduciendo en el equipo distintas y jóvenes piezas que descarguen de minutos y responsabilidad a los más veteranos, unos futbolistas que llevan jugando juntos como titulares de manera ininterrumpida desde la temporada 2015/2016.

Sangre fresca en la medular

Dani Ceballos fue uno de los primeros y, aunque no ha acabado de ser protagonista en el Real Madrid, todavía forma parte de la plantilla y es el futbolista más parecido al croata que tiene ahora mismo Ancelotti en su plantel.

Precisamente sobre el entrenador italiano tuvo palabras de elogio el futbolista croata hace apenas unas semanas: "Ancelotti trajo una nueva calma, estabilidad y creó un ambiente de confianza mutua y fe en las propias fortalezas. Ancelotti era exactamente lo que necesitábamos tras la marcha de Zidane, que tiene puntos de vista similares sobre la homogeneidad del grupo".

Además de Ceballos, en las últimas temporadas han llegado Fede Valverde, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni, jugadores de un corte más físico y defensivo pero preparados para actuar de volantes si la situación lo requiere.

Unos relevos de garantías no solo para Modric, también para Kroos y Casemiro, que completan un centro del campo de mucho nivel para la campaña 2022/2023 que está a punto de empezar y que tendrá este fin de semana su primer partido de preparación frente al FC Barcelona.

En lo que se refiere al protagonismo de Modric, se ha ganado en el campo seguir partiendo como titular. No hay ningún jugador en el equipo con su capacidad imaginativa, su esfuerzo está fuera de toda duda y su compromiso con la preparación física cada verano también, lo que le ha hecho llegar a su edad en un gran estado de forma.

Pero tampoco puede seguir jugando 50 partidos al año como viene haciendo durante las últimas temporadas, ya que podría adelantarse prematuramente un bajón de rendimiento que, por edad, se prevé cercano. El objetivo ahora es que el mejor Modric aguante el máximo tiempo posible, y para ello la cantidad de minutos y partidos debería reducirse.

Segunda juventud

Aun así, Pedja Mijatovic, se asombraba por la capacidad física de Luka Modric: "Normalmente, los jugadores que cumplen años, a partir de los 33 más o menos, ya empiezan a coger peso. Pero los profesionales como Luka pierden peso. Empieza la temporada con 71 kilos y termina con 70. Ese es el secreto. Tiene por lo menos un año más de este nivel. No me sorprende la renovación porque lo merece, ha sido clave en los éxitos de este año".

Desde que llegó al Real Madrid, Modric ha jugado 40 partidos o más en todas las temporadas (a excepción de la 2014/2015, en la que jugó 25 encuentros tras sufrir una lesión muscular que le tuvo fuera casi cuatro meses), cifras que le han llevado a ser el quinto jugador extranjero con más partidos en la historia del club.

Por si acaso, y a pesar de haber invertido mucho dinero en la medular, el Real Madrid lleva tiempo buscando un recambio adecuado para un futbolista que, como todos, no es eterno. En esa terna de futbolistas jóvenes de un perfil similar a Modric destaca Jude Bellingham, futbolista de 19 años del Borussia Dortmund y que parece el mejor colocado en la agenda del equipo blanco.

Modric, que llegó en la temporada 2012/2013 por 40 millones para sorpresa de muchos, acabó asentándose tras un primer año irregular y en el que se criticó y mucho su fichaje. Desde entonces no ha soltado el mando de un equipo que ha ganado cinco Champions bajo su batuta. Un futbolista que ha hecho historia en el Real Madrid y de los más queridos por la afición y que, como mínimo, seguirá de blanco una temporada más.

