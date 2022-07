"No hay que cansarse de ganar": Lucas Vázquez y Carvajal mandan un aviso al Barça antes de El Clásico

Hay ganas de El Clásico en la concentración de pretemporada del Real Madrid en Los Ángeles. Así lo demuestran Lucas Vázquez y Dani Carvajal, que mandan un aviso al FC Barcelona de cara a ese encuentro con el que el equipo de fútbol blanco inicia de forma oficial la preparación para la nueva campaña. Los jugadores explican que van "con ganas" al enfrentamiento ante el eterno rival y que tienen que "siempre seguir queriendo ganar".

Carvajal explicó que "lo más importante es resetear y no parar, siempre seguir queriendo ganar, ampliando la historia de este club. La frase de indicada es no cansarte de ganar que es lo que exige esta camiseta. Lucas aseguró que "siempre es un bonito partido contra el Barça", que van "con ganas para coger ritmo y sensaciones", pero "también a por la victoria". Está claro que ponen el foco sobre ese primer gran choque.

El lateral hizo especial hincapié en la Supercopa de Europa: "Engancharte a los compañeros en los tres primeros días es imposible. Con sesiones complementarias, poco a poco alcanzas el mismo nivel. Para eso están las pretemporadas. El objetivo es que el día 10 todos estemos en óptimas condiciones". Además, el de Curtis apuntó que el stage en Los Ángeles les "va a venir bien para la convivencia de todo el equipo y para hacer más grupo", de forma que "el equipo trabaje y juegue mucho mejor".

Carvajal renovó el pasado verano hasta 2025 recibiendo así un voto de confianza de la entidad madridista de cara al futuro. Pero el Real Madrid tiene claro que necesita encontrar algo más. Los problemas físicos no han remitido con un lateral que entrará en la leyenda del club. Su protagonismo durante la última temporada en la que hizo cambios en su alimentación le dieron un plus que se notó en su rendimiento. Por fin se vio al jugador que deslumbró en la pasada década.

El '17', con contrato hasta el año 2024, afronta el reto no solo de volver a tratar de ganarse un puesto en el once de Carlo Ancelotti, si no también el de adaptarse a las diferentes variables que propondrá el italiano. Los nuevos fichajes que ha hecho el Real Madrid, como el de Antonio Rudiger, podrían hacer que el técnico opte por una defensa de tres centrales y dos carrileros, una posición que podría ser óptima para el gallego. Además, el regreso de Álvaro Odriozola le libera del lateral.

Es un año importante también porque el lateral de Leganés entra de lleno a formar parte de los cuatro capitanes del Real Madrid con el adiós de Marcelo. Después de Karim Benzema, Nacho Fernández y Luka Modric, llega el turno de Carvajal. El defensa casi puede presumir de ser 'One Club Man' como Nacho. Tan solo una temporada cedido en el Bayer Leverkusen lo impide. Esto le da unos galones especiales en el vestuario en los que será una de las voces cantantes.

Lucas sabe lo que es partir en desventaja y sobreponerse a las adversidades, por eso todos los entrenadores han contado con él desde que volvió al Real Madrid después de su paso por el Espanyol. El rol de Lucas Vázquez para la temporada 2022/2023 puede cambiar radicalmente si cogemos como ejemplo las tres últimas temporadas.

