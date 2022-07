El vídeo del Real Madrid que resume el trabajo de Eden Hazard en el verano: físico, técnica y gol

Eden Hazard hará este verano su enésimo regreso con una clara intención de que esta vez sí sea la definitiva. Se comprometió a ello delante de la afición en la celebración de La Decimocuarta. Tras un primer año opacado por la lesión y otros dos en los que ha arrastrado problemas derivados de esta, el jugador de fútbol belga ha regresado en mejor condición física que nunca y lo demuestra en cada entreno delante del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti.

Todos por Valdebebas están convencidos que ha llegado la hora de ver ese futbolista lleno de talento al que las lesiones tanto han maltratado. Cada sesión del atacante invita al optimismo, así como a pensar que se encuentra listo para mostrarle al Santiago Bernabéu todo ese fútbol que enamoró al Madrid. Una vez extirpada la placa de osteosíntesis en su peroné derecho, todo el mundo espera ver su mejor versión desde el primer minuto.

Sus acciones en los últimos entrenamientos antes de viajar a Estados Unidos dicen mucho. Ancelotti tiene claro que Hazard será una pieza importante. El italiano y el club dan la plantilla por cerrada, por lo que Eden será un futbolista capital. Si bien es cierto que en la delantera sólo Karim Benzema y Vinicius tienen el puesto asegurado él tendrá varias opciones para actuar. Está preparado física y mentalmente para conseguir lo que él anhela: triunfar en el Real Madrid.

Después de idas y venidas sobre si continuaría más allá del final de la pasada campaña en el Real Madrid, la incógnita se despeja. "Tenemos varias opciones para jugar en diferentes posiciones. Benzema es el número uno, pero a veces tenemos que valorar diferentes opciones en una temporada que será rara, con el Mundial en el medio... Mi idea es intentar darle a Eden y verle en esa posición", ha revelado Ancelotti en rueda de prensa.

"Con Eden Hazard es una situación distinta a la de años atrás. Está en el mejor momento de su carrera. Me ha sorprendido el estado anímico y físico en el que estuvo en junio. El aficionado del Real Madrid va a ver a un Hazard totalmente distinto", dijo Roberto Martínez tras las últimas actuaciones de Hazard. De momento, todas estas palabras tienen sentido viendo los entrenamientos que está haciendo. Los partidos de pretemporada le pondrán en su sitio.

[Hazard y sus vacaciones más especiales: prepara su cuarta oportunidad en el Real Madrid]

Ya ha empezado la hora de la verdad para Eden, con la importancia que tiene la preparación del curso en manos de Antonio Pintus. El belga ha seguido un plan durante las vacaciones que el mismo preparador físico diseñó. Hazard ya ha dejado atrás los problemas físicos. Su tobillo está bien y sin la placa vuelve a poder jugar el fútbol que le gusta. En enero cumplió 31 años, pero tiene la espinita de brillar en el Real Madrid. Ya no hay excusas para no hacerlo.

No partirá como titular la próxima temporada en el Real Madrid, pero la no llegada de Kylian Mbappé y la más que posible salida de Marco Asensio suponen un alivio para el belga, que tendrá menos competencia para hacerse un hueco en el once titular. Ahora solo depende de Hazard, mientras el madridismo espera impaciente a ese futbolista que enamoró al mundo del fútbol con sus exhibiciones en Londres durante casi una década.

Sigue los temas que te interesan