Kubo se pasa al 50/50: el método del Real Madrid para resolver los problemas del mercado

Take Kubo Jorge Pacheco

El Real Madrid coge ritmo en la 'operación salida'. Take Kubo se va a la Real Sociedad y lo hará mediante una venta. La clave en la operación está en que el club blanco se guardará un 50% de los derechos del jugador, lo cual le permitirá seguir teniendo cierto control sobre él. Esta práctica se ha vuelto habitual en Valdebebas.

Kubo se va porque no tiene hueco en el Real Madrid por cuestiones legales. El cupo de extracomunitarios está completo y tanto él como Reinier Jesus deben irse fuera para poder tener minutos. Lo tenían claro todas las partes y el club blanco se puso a buscar posibles destinos: la Real Sociedad llamó a la puerta con fuerza.

El problema con la Real era que no querían aceptar una cesión al uso. El Madrid quería un préstamo puro, es decir, que Kubo al acabar la temporada volviera a la capital y se volviera a decidir entonces qué hacer con él. El motivo es que en la entidad madridista siguen teniendo fe en el nipón y no quieren que explote fuera. Pero el 'no' desde San Sebastián era rotundo y el tiempo se agotaba.

Take Kubo durante un entrenamiento de pretemporada del Real Madrid Real Madrid

El 50/50 es el método que contentaba a todas las partes. La Real se hace con una joya, el Madrid compartirá su propiedad y Kubo jugará donde quería. El club blanco se reserva la mitad y podrá repescarle durante las cinco próximas temporadas, hasta 2027, que es el tiempo que firma el nipón.

Se desconoce cuánto pagará la Real por el 50% de Kubo y el precio de la que será su nueva cláusula de rescisión. AS da la cifra de una cláusula de 60 millones, lo que serían 30 para el Madrid tanto para comprarlo como lo que ingresaría si la paga al completo otro club. Además, siempre podría negociar con el club blanquiazul una compra por debajo del precio de cláusula.

Los otros 50/50 del Madrid

Kubo es el último en salir del Real Madrid que lo hace bajo este método. Este verano, sin ir más lejos, lo han hecho tres: Luka Jovic, Mario Gila y Víctor Chust. No hay que olvidarse tampoco de otros que lo hicieron antes, como Fran García.

La estrategia con este tipo de operación depende del caso. El de Fran García es el más parecido al de Kubo. Una venta a un club en el que podrá tener minutos de calidad y donde su progresión será vigilada de cerca desde las oficinas madridistas. El lateral, cuya cláusula es de 10 millones (el Madrid pagaría 5), ya estuvo cerca de ser recomprado este verano para cubrir la salida de Marcelo.

Mario Gila se ha ido a la Lazio por seis millones de euros y Chust ha sido comprado por el Cádiz -donde jugó cedido el curso pasado- por solo uno. El mercado sigue renqueante por la crisis del coronavirus y los clubes son reacios a pagar mucho por traspasos, por lo que la fórmula del 50/50 permite a unos comprar y a otros obtener dinero de una futura venta. Siendo jugadores jóvenes, lo normal es que se revaloricen.

Por último, el caso de Luka Jovic es el claro ejemplo de cómo el Real Madrid puede resolver un problema. El serbio costó 60 millones, pero su valor ha caído en picado en tres años por su bajo rendimiento en el Madrid. Ahora mismo era imposible encontrar algo por encima de los 15-20 millones por el delantero serbio.

La Fiorentina le quería, pero tampoco estaba convencida de incluir una cláusula de compra obligatoria pasado un año. El Madrid, que priorizaba quitarse de encima su salario a quedarse con él, facilitó su salida sin un precio de traspaso y guardándose el 50% de sus derechos. Si el serbio se revaloriza en un club especializado en esto como es la Fiore, el club blanco podrá sacar un rédito inesperado a uno de sus grandes fiascos.

