Los canteranos del Real Madrid que se llevará Ancelotti a la gira por Estados Unidos

La pretemporada del Real Madrid avanza y, ya con el grupo del primer equipo completo, lo siguiente será poner rumbo a Estados Unidos. Será el próximo día 19 de julio y al avión del equipo blanco se subirán cuatro canteranos. Todos ellos han estado a las órdenes de Carlo Ancelotti desde que volvieron de las vacaciones.

Es habitual que algunos canteranos completen las giras de verano del Real Madrid. Después de dos años sin estos stages por culpa de la pandemia, el club blanco volverá a viajar a tierras americanas para jugar un total de tres amistosos (contra FC Barcelona, Juventus y Club América.

Ancelotti podrá probar de cerca a un pequeño grupo de canteranos que ha tenido a sus órdenes durante la última semana. Paralelamente, el Castilla que dirige Raúl González ha iniciado ya su pretemporada particular. El técnico del filial tendrá que esperar para recibir de vuelta a cuatro jugadores importantes dentro de sus planes.

Kubo no viaja y Benzema espera allí

A la gira del Real Madrid por Estados Unidos no viajará Take Kubo. El deseo del japonés es no coger el avión, a sabiendas de que tiene nulas opciones de quedarse en el primer equipo por cuestiones legales. El jugador nipón ha pedido resolver pronto su futuro y la Real Sociedad es ahora su destino más factible. La duda está en si el club blanco aceptará su venta con una opción de recompra.

Otro que no cogerá ese avión será Karim Benzema. El delantero no lo hará por motivos bien distintos. Él y Ancelotti acordaron que tendría varios días más de vacaciones tras su excepcional temporada y se incorporaría a la pretemporada directamente en Estados Unidos. Esto serían cinco días más de descanso para el ariete francés, que muy probablemente se perderá El Clásico que se jugará en Las Vegas (24 de julio).

Antonio Blanco, en el Real Madrid Castilla - Alcoyano de la temporada 2021/2022 Real Madrid

¿Quiénes son los canteranos del Real Madrid que se llevará Ancelotti a Estados Unidos? Antonio Blanco, Rafa Marín, Juanmi Latasa y Vinicius Tobias. Ellos cuatro harán la gira veraniega que llevará al equipo blanco por varios puntos del territorio norteamericano y tendrán minutos en los partidos amistosos.

La situación de cada uno es particular. Por ejemplo, se espera que Antonio Blanco salga cedido a la vuelta de la gira al entenderse que ya ha cumplido su ciclo en el Castilla. Tiene ofertas de Primera División y, sin hueco en el primer equipo blanco por el fichaje de Tchouaméni, buscará minutos en un destino de calidad.

Rafa Marín y Juanmi Latasa sí se quedarán en el filial de Raúl, aunque con diferente estatus al que tenían el curso pasado. El peso de Marín se multiplica tras la salida de Mario Gila y Latasa será el '9' de referencia. El Madrid frenó la salida de ambos, que también tenían propuestas de Primera y Segunda División sobre la mesa.

Marín podría ser el quinto central del primer equipo si se confirma la salida de Jesús Vallejo durante la ventana de traspasos. Latasa, por su parte, será el tercer delantero para Ancelotti, ya que Mariano o Mayoral saldrán y Jovic ya lo ha hecho.

Por último, Vinicius Tobias. El lateral brasileño está dejando grandes sensaciones tras aterrizar en Valdebebas hace solo unos meses. Tiene toda la temporada por delante como cedido en el Real Madrid, pero jugará en el Castilla ya que el cupo de extracomunitarios se lo impide en el primer equipo. Los amistosos de verano son la mejor oportunidad para verle con los pupilos de Ancelotti.

