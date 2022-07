Álvaro Odriozola quiere convencer a Ancelotti y ser la alternativa a Carvajal en el lateral derecho

Cuando Álvaro Odriozola fichó por el Real Madrid en el verano de 2018 lo hizo como uno de los laterales más prometedores del fútbol español. El club blanco pagó 35 millones a la Real Sociedad pero, cuatro años después, el de San Sebastián no ha convencido y ha acumulado cesiones fuera del equipo madridista.

Sin embargo, su última temporada en la Fiorentina, donde ha jugado 27 partidos y ha rendido a buen nivel, parece que han devuelto la esperanza al club y a Ancelotti, y el vasco se perfila como el primer suplente de Dani Carvajal para la temporada 2022/2023. Pero en el recuerdo quedan años en los que no se hizo un hueco ni con Zidane, ni con Lopetegui, ni con Solari y, aunque ganó la Champions, su falta de participación en su cesión en el Bayern de Múnich también fue llamativa.

En una entrevista con la página oficial del conjunto florentino hace unos meses repasaba algunas de las cuestiones que está cambiando en esta nueva etapa para mejorar. "La fase más importante de mi juego es la defensiva. Es a la que más me dedico y trabajo. Soy ofensivo en cuanto a características, pero me gusta defender y recuperar balones", sentenció el futbolista en esta entrevista con la página web oficial del club transalpino.

Álvaro Odriozola celebra su primer gol con la Fiorentina. Tano Pecoraro / LaPresse via ZUMA / DPA

Una campaña que ya ha echado a andar y en la que Odriozola espera poder disputar minutos que seduzcan al técnico italiano para que le dé un mayor protagonismo en la rotación del equipo. A Odriozola le beneficia que, finalmente, el Real Madrid haya apostado todo por Carvajal y no haya hecho ningún fichaje de relumbrón en la posición de lateral derecho, como podía haber sido Reece James.

El futbolista inglés gusta y mucho, pero sería una competencia del máximo nivel para un Carvajal que, sin problemas físicos, ha demostrado ser uno de los mejores laterales del mundo. Y precisamente eso, el apartado físico de Carvajal, ha jugado un papel clave en la planificación defensiva.

Hasta 20 lesiones distintas (22 incluyendo enfermedades) ha acumulado Carvajal en el Real Madrid, por las que se ha perdido 98 partidos, hasta ahora. Una media por encima de los 12 partidos de baja por campaña.

El de Leganés ha pasado dos años entrando y saliendo de lesiones musculares que han lastrado su rendimiento y la capacidad defensiva del equipo. Después de cambiar todos sus hábitos, hasta los alimenticios, el '2' madridista ha conseguido encadenar una serie larga de partidos sin molestias musculares y ha sido clave en los títulos del equipo esta temporada, especialmente en la Champions League.

Hueco en la defensa

Una vez superado el bache de lesiones de Carvajal y descartado un posible fichaje de campanillas, la cuestión era qué hacer con Lucas Vázquez. El gallego, siempre voluntarioso, ha jugado las últimas tres temporadas como lateral derecho suplente (y muchas veces titular ante la ausencia de Carvajal), pero esa no es su demarcación original, sino la de extremo derecho.

El Real Madrid tampoco ha hecho fichajes en la parte ofensiva, Gareth Bale se ha marchado, Marco Asensio puede salir y Take Kubo no tiene ninguna plaza como extracomunitario. Una situación que deja solo a Rodrygo como jugador puro de ataque en la banda derecha, lo que parece que empuja a Lucas hacia la que era su posición originaria.

Álvaro Odriozola, durante el partido de Copa de Italia entre la Fiorentina y el Atalanta. AFP7 / Europa Press

Este efecto dominó deja también a Carvajal como único lateral derecho junto a Odriozola. El vasco sabe que parte por detrás del madrileño, pero ya es un paso ser el primer suplente y no tener más competencia de la necesaria, ya que, aunque Nacho y el propio Lucas pueden jugar ahí, no son sus posiciones ideales. De hecho, Lucas también puede actuar como cuarto centrocampista en un sistema 4-4-2.

"Lo más importante de mi posición es defender y es a lo que me dedico. Es verdad que por mi juego y características soy muy ofensivo, pero siempre me gusta defender y hacer kilómetros al servicio del equipo", dijo Odriozola cuando jugaba para la 'Fiore' en la pasada campaña 2021/2022.

De hecho, la defensa del Real Madrid está completamente cubierta y doblando puestos excepto en el lateral izquierdo. Ahora mismo hay cinco centrales para dos puestos (o tres, si así lo decide Ancelotti): David Alaba, Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho Fernández y Jesús Vallejo. En el lateral derecho están Carvajal y Odriozola y pueden desempañarse también ahí Lucas y Nacho.

La mayor duda surge en el lateral izquierdo, solo está Mendy, pero tanto Alaba como Nacho pueden jugar en una posición en la que ya no estará más Marcelo. Ante esta situación se valora tanto dejar a Alaba como lateral cuando no esté el francés, como fichar un lateral izquierdo de perfil bajo, como Fran García, canterano blanco y jugador actualmente del Rayo Vallecano.

Temporada de máxima exigencia

En cualquier caso, el Real Madrid cuenta con una buena defensa con la que defender los títulos de Liga, Supercopa de España y Champions League, y también para abordar el resto de competiciones. De hecho, además de las seis que jugará el equipo madridista este año, se disputará el Mundial de Qatar ente noviembre y diciembre. Un calendario de máxima exigencia y que le requerirá a Ancelotti profundidad de plantilla.

Álvaro Odriozola, con la camiseta de la Fiorentina AFP7 / Europa Press

De hecho, el ex de la Real ya fue internacional con la selección, estando con el equipo que jugó el Mundial 2018 en Rusia y desea este próximo invierno estar en la cita mundialista. De momento, Luis Enrique no ha contado más con este jugador que también destaca mucho por su velocidad. "Me gusta mucho el atletismo y los 100 metros es una de mis pasiones. Me gustaría hacer 100 metros a máxima velocidad para saber cuánto tiempo puedo hacer. A ver si algún día podemos bajar de 10 segundos", señaló hace unos meses.

Así, si se lo gana, Odriozola podrá contar con muchas opciones para disputar minutos de calidad, ya que Carvajal ya tiene 30 años y un historial de lesiones que seguramente no le permitan jugar 50 partidos por campaña.

