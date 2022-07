La revolución que Tchouaméni y Rüdiger provocan en el Real Madrid de Ancelotti

Llegó el primer día en la oficina de Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger en el Real Madrid. Los dos fichajes blancos se incorporan este jueves 14 de julio a la pretemporada del club blanco y por primera vez se ejercitarán a las órdenes de Carlo Ancelotti. Comienza la etapa de ambos en el equipo, el cual se verá sacudido por estas dos incorporacines de primer nivel.

Tchouaméni y Rüdiger llegan al Madrid a dar un salto de calidad a la plantilla que ya el curso pasado se coronó en Champions League y Liga. La exigencia será máxima para ellos y también para los compañeros con los que pelearán un puesto. Porque la competencia se multiplica, aunque una temporada tan larga y cargada de competiciones vaya a dar espacio a todos los jugadores.

Lo de este jueves será la primera toma de contacto de Ancelotti con sus dos caras nuevas. El técnico italiano está encantado con los dos fichajes que ha hecho el club, pero los dolores de cabeza se multiplicarán para él a la hora de hacer los onces iniciales. Las próximas semanas, especialmente la gira de verano en Estados Unidos, servirán para despejar algunas de sus dudas.

[El Real Madrid arma su plantilla para la gira: 'limpia' a sprint antes de viajar a Estados Unidos]

Rüdiger agita la defensa

La principal revolución llega con el fichaje de Rüdiger, que dará amplitud a la defensa pero alterará lo que era el ecosistema de la zaga del curso pasado. La duda es si Ancelotti 'romperá' la pareja de centrales Militao-Alaba que tan buen resultado le dio, sumará a Rüdiger a la ecuación, tocará uno de los dos laterales o el alemán partirá de primeras como el tercer central del equipo.

Las posibilidades crecen. De la que más se ha hablado es la de pasar a Alaba al lateral izquierdo y que Rüdiger acompañe a Militao en el centro de la defensa. El sacrificado ahí sería Ferland Mendy y se ha especulado, incluso, con su posible salida. No sería en ningún caso por deseo de Ancelotti, que no solo cuenta con el lateral francés sino que le ve como una de las claves de su defensa.

Rudiger Real Madrid.

Es probable que Ancelotti vaya rotando en el día a día, ya sea dando descanso a uno de sus centrales (no hay que olvidar a Nacho tampoco) o a un lateral (Militao también podría ocupar la banda derecha si no está Carvajal). En el Madrid solo se entiende que la llegada de Rüdiger amplía el abanico y no viene a reemplazar a nadie.

Tchouameni es presente

Lo mismo ocurre con Tchouaméni, cuyo fichaje viene a completar el trío que cogerá el testigo de la ya legendaria CMK del Real Madrid. Y no se descarta un cuarto, que sería Ceballos o un fichaje -en caso de salir el ex del Betis- que no llegaría hasta el verano que viene.

@atchouameni ya está en Madrid. Mañana empieza su camino en el club de sus sueños: pic.twitter.com/2Z7M7OLEA0 — Madrid Sports (@MadridSports_) July 13, 2022

Ancelotti tendrá este año para elegir en la posición de pivote. Ya no deberá de tirar de Kroos o Camavinga en en sitio de '5' cuando no esté Casemiro y tendrá un recurso de máximo nivel. Competencia para el brasileño, aunque en el cuerpo técnico ven compatible la coincidencia en el tiempo de ambos jugaadores.

Lo que es una realidad es que el relevo de la CMK está cada vez más cerca. Fede Valverde, especialmente, y Eduardo Camavinga seguirán yendo a más este año y Tchouaméni será importante desde el primer día. El trabajo de Ancelotti es que la convivencia entre veteranos y jóvenes siga siendo lo idílica que lo fue el curso pasado. Por ahora no hay motivos para pensar en lo contrario.

Sigue los temas que te interesan