Modric: "Mbappé tendrá que vivir con la decisión que tomó, pero es posible que venga en unos años"

El 14 de julio es la fecha programada para que arranque la pretemporada para Luka Modric, junto al resto de internacionales -a excepción de los brasileños, que lo hace el día 10-. El croata disfruta ahora de sus vacaciones y ha dado una entrevista en su país, en Sportske Novosti, en la que repasa lo ocurrido la pasada temporada.

Modric habla de varios nombres propios, desde Mbappé y la polémica reciente por la camiseta que le dio en choque de selecciones hasta lo mucho que echa de menos a Sergio Ramos en Madrid. Ancelotti, Zidane o Benzema son otros de los protagonistas de los que habla el '10' madridista en esta interesante entrevista.

Cambiar la camiseta con Mbappé

"No lo hice -risas-, Sé que te refieres a la escena reciente de París (Francia-Croacia, 13 de junio), donde durante el medio tiempo Kylian me dio una camiseta camino al vestuario, y las cámaras lo grabaron...".

La explicación

"Las historias de los medios me parecieron divertidas. Entiendo a los medios de comunicación, que hacen algo especial en todo lo que pueden, pero aquí se trata solo de una solicitud para un niño y el cumplimiento de su deseo. Domagoj Vida, su pequeño ama a Mbappé y me pidió que le preguntara por la camiseta porque esperaba que me la diera. Lo hice por el hijo de Vid, que es muy querido por todos nosotros. En mi colección ya tengo otras camisetas de Kylian".

La decisión de Mbappé

"Mbappé decidió lo que decidió, está en su derecho y ahora vive con esa decisión. Todos pensamos que vendría a nosotros, no sucedió y, ¿ahora qué? Bueno, no vamos a crucificar al hombre... Mbappé es un gran jugador, pero como siempre repito, en cualquier contexto, ningún jugador es más importante que el club. El Madrid es lo más grande, por encima de todos los jugadores, y siempre será así".

¿Puertas cerradas a Mbappé?

"Es posible que Mbappé venga dentro de unos años, si hay química entre él y el Madrid. De acuerdo con la lógica futbolística, que era válida hasta la presión de los entornos sociopolíticos y de interés en París, Mbappé probablemente hubiera seguido su deseo de jugar en el Madrid. Por mucho que parezca ahora, especialmente entre los aficionados desilusionados, que los lazos se rompieron, las cosas pueden volver a darse".

Ganar títulos en el Madrid

"Ese es el modus vivendi del Madrid. Bueno, después de los primeros minutos de la celebración en París, todos comenzamos a decir que a partir del día siguiente comenzaríamos a trabajar para La Decimoquinta. Como si fuera algo normal. Y eso no es una apariencia en el Madrid, ese es su ADN".

Una Champions milagrosa

"Siempre existe esa teoría de que todos juegan bien y nosotros, de milagro y con fortuna, ganamos títulos. Pero bueno, no me importaría que se repitieran esos escenarios. Elogios para otros, victorias para nosotros..."

La vuelta de Ancelotti

"Ancelotti trajo una nueva calma, estabilidad y creó un ambiente de confianza mutua y fe en las propias fortalezas. Ancelotti era exactamente lo que necesitábamos tras la marcha de Zidane, que tiene puntos de vista similares sobre la homogeneidad del grupo".

Echa de menos a Ramos

"Me costó llegar a la pretemporada, y después de nueve años, que Sergio no estuviera. Desde el primer día estuvo cerca de mí, me ayudó a adaptarme al Madrid, me animó cuando no jugaba tanto, creyó en mi potencial... Nos hicimos grandes amigos, nuestras familias pasan tiempo juntas y nos vamos de vacaciones juntos. Todavía nos hablamos todos los días, al menos a través de mensajes. Extraño estar con él, pero así son las cosas en el fútbol".

Benzema y Modric, juntos tras un partido de selecciones Reuters

Benzema, Balón de Oro

"¡Benzema es Benzema! Nueve y diez en uno, sinergia de talento y potencia, alegría y ejecución en pareja. Uno de los mejores con los que he jugado. ¡Claro que se merece el Balón de Oro por esta temporada! Pero desde hace mucho tiempo, Karim ha sido un Balón de Oro para mí. Desde los primeros entrenamientos en Valdebebas sentí que es un top man con el que disfruto jugando.

Cuando llegué a conocerlo mejor, se hizo aún más querido para mí. Él es único, bondadoso, y me alegro por él de que ahora esté completamente satisfecho. Se merecía esto desde hace mucho tiempo. Cuando lo criticaron, no se rindió, creyó en sí mismo y respondió con talento, trabajo y lucha. Silenció a todos los críticos y los convirtió en sus fans".

