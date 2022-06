Zidane no descarta al PSG y habla de su futuro tras entrenar: "Presidente de un club, ser el líder..."

Zinedine Zidane cumple 50 años. El exfutbolista y ahora técnico francés ha celebrado su medio siglo de vida hablando con el diario L'Équipe. Zizou habla con sinceridad en una entrevista en la que rememora momentos del pasado y también habla de su futuro. No cierra la puerta al PSG y reivindica su vínculo con el Real Madrid.

A la pregunta de qué quiere hacer ahora, lo tiene claro: "Continuar entrenando. Todavía quiero hacerlo". En el adelanto del diario de la entrevista, Zidane ya dejaba entrever que su objetivo era dirigir la selección francesa y que su historia con ella todavía no había terminado. Podrá cumplirlo este invierno, tras el Mundial de Qatar, si se confirma la salida de Didier Deschamps.

Tras meses de rumores sobre su fichaje por el PSG, que al final no se producirá, Zidane no descarta hacerlo en un futuro: "Nunca debe decir nunca. Especialmente cuando se es entrenador hoy en día. Pero la pregunta es irrelevante. No es en absoluto relevante.", señala el francés.

La explicación que da es la siguiente: "Cuando era jugador, podía elegir, casi todos los clubes. Como entrenador, no hay cincuenta clubes a los que pueda ir. Hay dos o tres posibilidades. Esa es la realidad actual. Como entrenador, tienes muchas menos opciones que como jugador. Si vuelvo a un club, es para ganar. Lo digo con toda modestia. Por eso no puedo ir a ninguna parte. También por otras razones, es posible que no pueda ir a todas partes".

Donde si descarta entrenar es en Inglaterra. Preguntado por el Manchester United, en concreto, dijo esto: "Entiendo inglés, pero no lo domino completamente. Sé que hay entrenadores que van a los clubes sin hablar el idioma, pero yo trabajo de otra manera. Para ganar entran en juego muchos elementos, es un contexto global. Sé lo que necesito para ganar".

Portada de L'Équipe

Otra de las respuestas interesantes que da Zidane es sobre sus planes cuando deje de entrenar. Dirigir un club de fútbol o una empresa aparece en su horizonte: "Estar en un proyecto en el que yo mismo soy el líder. Presidente de un club o gerente de una empresa, por ejemplo. Ya he empezado con el Grupo Z5, que iniciamos en familia, especialmente con mis hermanos Farid, Nordine, James y mi hermana Lila. Pero aún no estamos ahí. Me gustaría hacer un proyecto con gente que me guste, que sea competente y de confianza", señala.

Fichaje por el Madrid y la servilleta

En cuanto al Madrid, Zidane responde al motivo por el que cambió la Juventus por el club blanco: "Yo acababa de cumplir 29, pero me faltaba eso: el Real Madrid. Lo necesitaba para impulsar mi carrera, necesitaba ese nuevo desafío. Lo tenía en la cabeza y también Florentino".

Imposible olvidar la anécdota de la servilleta con el presidente del Madrid: "Por supuesto que me acuerdo. Fue en Mónaco. La primera vez que nos vimos, todo se hizo allí. No hubo una segunda o tercera reunión para hacer las cosas. La primera fue la correcta. Hemos dicho que sí. Florentino Pérez es un hombre que no bromea. Cuando dice "vamos a hacerlo", lo hace. Incluso tengo una anécdota que me hace reír hasta el día de hoy".

Y añade sobre aquel momento: "Estábamos en una gran mesa en Mónaco para una cena de gala. No estábamos al lado del otro. Me invitaron a recibir un premio. Me pasó una servilleta. Dentro estaba escrito: "¿Quieres venir?" Y yo le contesté en un trozo de servilleta de papel: "Yes". Todavía me pregunto por qué le contesté en inglés. Podría haber puesto "oui", ya que él habla francés, o "si" en español, pero puse "yes"... A partir de ahí empezó todo. Hice cinco años. Ese es mi número. Me siguió".

Pese a que su salida del club, hace un año, fue algo tormentosa, Zidane cuenta que las cosas están bien: "Todavía tengo conexiones. Voy al estadio siempre que estoy allí. Tengo una caja. Mis hijos y amigos también lo disfrutan. Estuve en el Stade de France para la final contra el Liverpool".

Zidane, a los 50

Zidane mira al horizonte y analiza así cómo ve la vida: "Continúa. Todavía soy un niño grande en mi cabeza. Quiero disfrutar de todo y amo mi vida. Soy alguien atípico, hago lo que siento cuando lo siento. Si escuchas demasiado, si te dicen demasiadas cosas a tu alrededor, estás pensando y existe la posibilidad de que la cagues. Hago todo con el corazón y va bien".

"Para mí es muy importante mi bienestar y me cuido. Me gusta salir a caminar y juego al pádel regularmente. Todo es parte de mi vida. Mi esposa es la misma, vivimos las cosas de la misma manera...", concluye.

