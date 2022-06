El Real Madrid derrocha valores: envía una carta a una estrella brasileña tras lesionarse de gravedad

El Real Madrid es un club acostumbrado a mostrar siempre unos valores y una sensibilidad especial. Es habitual que la entidad de Concha Espina, o algunos de sus representantes, emprendan acciones desinteresadas y tengan gestos o detalles con jugadores, clubes o colectivos que lo están pasando mal.

El último ha sido el caso protagonizado por Bruno Henrique, jugador del Flamengo brasileño, quien ha sufrido una gravísima lesión de rodilla. Una afección multiligamentaria que le tendrá fuera de los terrenos de juego durante un largo periodo de tiempo.

Bruno Henrique es uno de los mejores jugadores del Flamengo. Pieza clave de su ataque y que supondrá una baja muy importante para el conjunto brasileño. Se podría decir que es una de las actuales estrellas del club. Y ahora estará en el dique seco durante al menos 10 o 12 meses hasta que consiga recuperarse de su grave lesión. Eso teniendo en cuenta el estado en el que vaya a quedar una vez haya pasado este largo proceso.

El delantero del 'Fla' se lesionó en un partido contra el Cuiabá y ahora ha recibido la preocupación y la consideración del Real Madrid. Un club que no tenía ninguna necesidad de interesarse por este jugador, pero que debido a las buenas relaciones que unen a las dos instituciones, ha querido tener un bonito gesto con Bruno.

El gesto del Real Madrid

El atacante de 31 años afronta ahora el momento más importante de su carrera ya que los trabajos para regresar a los terrenos de juego serán largos y pesados. Está pasando por un trance complicado y para intentar recuperar su ánimo, y así acelerar su recuperación, la entidad blanca ha decidido enviarle una carta, aprobada por su presidente, Florentino Pérez, y firmada por el Director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, para apoyar a Bruno ante este suceso tan complicado.

"Lamentamos su lesión y en nombre de nuestro presidente, Florentino Pérez, y de todos los que formamos el Real Madrid te queremos desear una muy pronta recuperación. El fútbol tiene estos episodios inesperados, pero estamos seguros de que en breve estarás de nuevo en los terrenos de juego ayudando a tu equipo, Flamengo".

El Real Madrid, como viene siendo habitual con este tipo de gestos, no ha publicitado el envío de esta carta. Sin embargo, ha sido el propio jugador quien ha querido compartir a través de sus redes sociales la misiva enviada por la directiva del conjunto madridista.

Bruno no tiene ni ha tenido nunca vinculación alguna con el Real Madrid, lo que demuestra todavía más la grandeza del gesto. El futbolista de 31 años ahora milita en el Flamengo en el que Vinicius se dio a conocer al mundo antes de llegar a la capital de España. No obstante, no coincidieron. Con quien sí jugó fue con Rodrygo Goes, durante su estancia en el Santos.

Ahora, el atacante del 'Fla' ha querido celebrar y agradecer este bonito gesto del Real Madrid, el cual llevaba el sello de su presidente y la firma, además de algunas palabras de su puño y letra, de una leyenda como Emilio Butragueño, hombre de club además de exjugador y gran goleador.

