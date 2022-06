"La última palabra sobre el futuro de Marco Asensio la tiene el Real Madrid"

La política del Real Madrid ahora mismo es clara: dejen salir antes de entrar. En algunas posiciones hay overbooking y hay jugadores con los que no se cuenta o que no van a tener los suficientes minutos. Entre ellos, hay un futuro que debe ser afrontado en las próximas fechas. Marco Asensio se debate entre una oferta de renovación y salir del club. Para ello cambió de representante y el que le llevó toda la vida, Horacio Gaggioli, cree que le deben dar otra oportunidad.

El agente de jugadores que se hizo famoso por ser partícipe en la llegada de Leo Messi fue una figura muy importante en el crecimiento de Asensio. El futbolista escribió un mensaje muy cariñoso en el momento en el que anunciaron que separaban sus futuros: "Has sido una parte fundamental para que pueda conseguir mi sueño y nunca me olvidaré de todo lo que has hecho por mí. Agradezco tu comprensión y apoyo en este nuevo paso que he dado ahora".

El balear acaba contrato con el Real Madrid en 2023 y dejaba entrever con este cambio de representación que su futuro podía cambiar. Aún así, Gaggioli asegura que el jugador merengue merece seguir y que tendría que afrontar la entidad "su responsabilidad si decide dejarlo ir". El agente asegura que "es el club quien tiene la última palabra", dejando caer que los blancos deben subir su oferta a Asensio para evitar su marcha.

Marco Asensio, calentando antes de la final de la Champions con el Real Madrid Europa Press

Gaggioli puso en valor la figura de Luis Enrique en Radio MARCA: "Me quito el sombrero. Es un entrenador que ha sido partícipe del renacer de Marco Asensio". El español acudió a la última llamada con la Selección, acumulando varias buenas actuaciones durante los partidos de la Nations League. El balear ha visto en estos días compitiendo con España una mejora en su rendimiento que puede ser determinante para la decisión de su futuro.

El representante de futbolistas no quiso dejar de recordar el sentimiento del atacante español por el equipo merengue: "Marco es madridista y si se le da ese mínimo de oportunidad que necesita podrá marcar diferencias en el Real Madrid". Gaggioli asegura que "la lesión no le ha hecho perder el talento" a Asensio y que "está encontrado ese camino para recuperar la intensidad". "Es el club quien tiene la última palabra", recalca su antiguo agente.

[Dejen salir antes de entrar: el Madrid da preferencia a las ventas antes de fichar a nuevos jugadores]

Los rumores sobre su futuro no dejan de agolparse y es el que el mallorquín tiene un dilema abierto en estos momentos: renovar, quedarse sin movimientos o marcharse del Real Madrid. La segunda opción parece totalmente descartada, por lo que tendría que tomar una decisión entre la primera y la segunda. Y todo mientras ha recibido el fuerte interés del Manchester United. Se acercan momentos claves para Asensio, que debe elegir un camino.

Su próximo contrato ocupará, en teoría, los mejores años de su carrera profesional por su edad. Ha cumplido 26 este mes de enero y el cartel de joven promesa se le cayó hace tiempo entre idas y venidas. Ya sea a través de un fichaje por un nuevo club o de una renovación con el Real Madrid, tendrá que dar un paso al frente y elegir qué es lo que quiere hacer.

