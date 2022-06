Martínez-Almeida hace las paces con Courtois: "Estamos en el mismo lado de la historia"

Una de las anécdotas que dejó la celebración del Real Madrid de La Decimocuarta fue el 'rifirrafe' entre el alcalde José Luis Martínez-Almeida y el futbolista Thibaut Courtois. Semanas después de aquello, el político, reconocido seguidor atlético, ha quitado hierro al asunto.

Almeida fue protagonista en la fiesta del Madrid por el recado que le dejó a Courtois, presente en la recepción del Ayuntamiento entre los jugadores del equipo blanco: "Permíteme que te diga una cosa con cariño: en el lado bueno también estamos los que lloramos contigo en Lisboa".

Aquellas palabras del alcalde de Madrid llegaron en respuesta a lo que dijo Courtois en la previa de la final de la Champions: "Ahora estoy en el lado bueno de la historia", señaló el meta belga ante la posibilidad de alzar la Orejona con el mismo equipo que se le impidió ocho años atrás. Almeida reconoce que han hecho las paces.

Los micrófonos de El Chiringuito de MEGA 'cazaron' a Almeida este lunes. El alcalde de Madrid resolvió dos incógnitas que quedaron en el aire después de aquella celebración del equipo blanco a finales del mes de mayo.

Una era lo de Courtois: "Courtois y yo... Sí. Estamos en el mismo lado de la historia, por lo cual hemos hecho las paces, no hay ningún problema", dijo con una sonrisa el alcalde.

La polémica con la bufanda

La otra incógnita tenía que ver con la rapidez con la que se retiró la bufanda del Real Madrid de la fuente de Cibeles tras la celebración del equipo y sus aficionados. "¿Vosotros creéis de verdad que el alcalde de Madrid sabe cuándo se pone o se quita la bufanda? Ni en Cibeles ni en Neptuno el año pasado", explicó Almeida.

Y añadió: "Pero como sabía que tarde o temprano me ibais a coger, pregunté y me dijeron que la bufanda en Cibeles va en función de que hay que montar y desmontar la pasarela. En el momento en que se desmonta la pasarela se tiene que quitar ya la bufanda para no tener que volver a meter una máquina. Cosas de técnicos. En Neptuno la bufanda estuvo toda la noche porque el equipo no fue a la fuente al estar en pandemia, y se dejó como homenaje. Y no participé en esa decisión, lo puedo garantizar", concluyó el alcalde de la capital.

