Vinicius Jr. da calabazas a los 'clubes-estado': "Quiero seguir en el mejor club del mundo"

Vinicius Jr. disfruta de unos días de vacaciones en su país natal, Brasil. Allí se encuentra rodeado de su familia y sus amigos tras haber pasado antes por Miami. Su siguiente parada será ya Madrid, momento para el que está planeada la firma de su nuevo contrato.

Sobre su renovación ha hablado en Brasil, en el programa Bem, Amigos!, de Sport TV. Vinicius explica por qué va a ampliar su vínculo, con el Real Madrid que actualmente finaliza en 2024: "Quiero seguir en el mejor club del mundo", señaló en el programa de televisión. Su nuevo contrato será hasta 2026 o 2027.

En la entrevista, Vinicius habló de otros asuntos como su evolución en el Real Madrid, su relación con Ancelotti o Benzema y la conexión que existe entre el club blanco y la selección de Brasil: "En la selección de Brasil jugamos más arriba, Tite nos pide mucho que ataquemos. En la Real me quedo un poco más atrás".

Relación con Ancelotti

Vinicius dejó buenas palabras para Ancelotti, el técnico con el que ha explotado definitivamente en la élite del fútbol: "Todos los jóvenes que trabajan con él le tienen cariño. Y él por nosotros. Siempre habla de Kaká, Pato, Rivaldo, Richarlison... Siempre trata de ayudarnos", explicó.

Y añadió sobre el italiano: "Tiene un cuerpo técnico muy joven, que nos da información y confianza en lo que necesitamos. A veces también regaña, porque tiene que hacerlo. A mí y a Militao -risas-. Pero el cuerpo nos pasa si hay un lateral más rápido, otro más lento, si un portero deja el balón por un lado, por otro. Porque no vemos todos los partidos".

Reveló la buena comunicación que hay entre sus dos entrenadores, Ancelotti en el Real Madrid y Tite en la selección de Brasil: "Hablan directamente, los dos se gustan y hablan directamente".

La bronca de Benzema

Respecto a su socio en el ataque del Madrid, Benzema, a Vinicius le preguntaron por aquella polémica de la temporada 2020/2021 en la que el francés estalló contra el brasileño durante un partido: "No pasó nada allí. Karim me tiene un gran cariño. Siempre hizo todo lo posible por ayudarme. Al día siguiente vino a hablar conmigo, dijo que no era así. Siempre lo tomé con buen ánimo, no lo tomé para el lado negativo. Siempre hace todo por mí en el campo. Una bronca también es buena -risas-", señaló.

Vinicius celebra el ambiente que hay en el actual vestuario del Madrid: "Es el equipo más unido desde que llegué. Las celebraciones fueron diferentes este año. Todos sentimos algo especial. Llegó gente más joven, con Rodrygo, Militao, Camavinga y conmigo. Todo el mundo se quiere, eso es importante", recalcó.

Dio valor a la figura de Juni Calafat en su fichaje y en el de los otros jóvenes talentos del Madrid, siendo Tchouameni el último en llegar. En cuanto a su propia evolución, está satisfecho y ve lógico ir a más.

Lo normal es que mi próxima temporada sea mejor que esta

"Es normal para la edad. Creo que en la cantera terminé recorriendo muchas etapas de entrenamiento. A profesional llegué con 16 años y no estaba del todo formado. En el Madrid hay mucha presión, pero tuve la ayuda de Benzema, Marcelo, Casemiro... Los jugadores con más experiencia. Siempre he evolucionado con el tiempo. Esta temporada lo hice bien, así que es normal que la próxima sea mejor que esta".

