Macron también presiona a Zidane para que fiche por el PSG

Emmanuel Macron intercedió por el Paris Saint-Germain para que Kylian Mbappé renovase y no acabara fichando por el Real Madrid. Pues bien, el presidente de Francia vuelve a involucrarse en el fútbol para hablar del futuro de Zinedine Zidane en los banquillos.

'Zizou' lleva algunos meses siendo vinculado con el PSG. Mucho se ha especulado con la posible destitución de Mauricio Pochettino y también de sus presuntos relevos. Ahí entra en juego el nombre del francés, quien abandonó el Real Madrid al final de la temporada 2020/2021.

Ante la posibilidad de ver a Zidane dirigiendo a un equipo de la Ligue-1, algunos se frotan las manos. Entre ellos el propio Macron. Durante una entrevista para RMC Sport, se ha referido a ello y al 'caso Mbappé': "Pude hablar con Kylian Mbappé, pero él tomó su decisión en conciencia. Lo ha demostrado, es muy maduro, sigue su carrera y su compromiso con un gran sentido de la responsabilidad".

Emmanuel Macron, en una imagen de archivo Reuters

"No he hablado con Zinedine Zidane, pero siento una inmensa admiración por él, como jugador y como entrenador. Nos gustaría mucho tener en el campeonato francés a un deportista y entrenador de este talento que fue capaz de traer tres grandes copas de Europa que codiciamos mucho para nuestros clubes", ha agregado el presidente galo.

Macron ha seguido, a continuación, incidiendo en la importancia del regreso de Zidane a su país: "Espero, por la influencia del campeonato francés y por Francia, que vuelva y entrene a un gran club francés, sería genial. Mi papel es decir que Francia es una gran nación para el deporte y el fútbol, que hay grandes personas que aman este deporte. Es importante para nosotros que los mejores jugadores que hemos formado, que a veces han brillado a nivel internacional, puedan volver".

Mauricio Pochettino

Esta misma semana, Pochettino habló sobre su futuro y los rumores en Esport3: "Me queda un año más de contrato. Muchos rumores. Hay muchos rumores, ya me han echado cada semana muchas veces. Para llegar al PSG has de ser un gran entrenador, pero después de un año y medio creo que soy uno de los mejores".

"Un club como el PSG, con las expectativas que se generó, ha sido un aprendizaje continuo. Estuvimos a un paso de eliminar al Real Madrid y al final ha sido un justo vencedor. Estoy tranquilo, estoy disfrutando de mis vacaciones y necesitamos desconectar un poco los entrenadores y recargar", sentenció sobre el tema el técnico argentino.

