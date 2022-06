Bale quiere fichar por el Getafe: "Lo han ofrecido y tenemos que estudiarlo, pero es una posibilidad"

Gareth Bale sigue buscando equipo y no para de ser relacionado con destinos extraños. Mientras todas las miradas apuntan hacia el Reino Unido y en especial hacia su país, Gales, ha surgido ahora una nueva opción para su futuro. Se trata del Getafe, un equipo que le permitiría no marcharse de la capital de España tras terminar su contrato con el Real Madrid. El '18' se despidió con una emotiva carta del club blanco.

El presidente del conjunto azulón, lejos de desmentir los rumores que habían surgido horas antes, le daba total credibilidad a las informaciones que situaban al extremo galés en el Coliseum Alfonso Pérez. Unas palabras que han sorprendido y mucho en lo que sería el enésimo capítulo de tintes excéntricos en la carrera de Gareth Bale.

"Nos lo han ofrecido, es una posibilidad y tenemos que estudiarlo". Esto aseguraba Ángel Torres, máximo responsable del conjunto madrileño, cuando era preguntado en un acto del club por la posibilidad de fichar a Bale. En caso de que la operación se pudiera llevar a cabo, la buena noticia para el Getafe, además de la llegada de un jugador de la calidad y la experiencia de Bale, sería que este llegaría completamente libre tras terminar contrato con el Real Madrid. Y después de meter a su selección en el Mundial.

A pesar del sincero reconocimiento del caso por parte de Ángel Torres, resulta complicado imaginar a un jugador de la categoría internacional de Bale en un club modesto como el Getafe. Además, teniendo en cuenta la nula vinculación previa que existe entre el jugador y la entidad madrileña.

Sería muy complicado acoplar un salario tan alto como el que percibe el 'Expreso de Cardiff', que se ha elevado en el Real Madrid por encima de los 12 millones de euros netos por temporada, en el ecosistema de un equipo que ha peleado este curso por no descender a Segunda División. El Getafe no es precisamente un club que se caracterice por su potencia económica.

Bale estudia su futuro

Bale tiene contrato todavía con el Real Madrid, finaliza el próximo 30 de junio, pero tanto el club como el jugador han comunicado lo que ya era sabido desde hace tiempo. El galés no iba a continuar en la primera plantilla debido a su bajón de rendimiento y a sus problemas internos con el club después de no haber convencido deportivamente tampoco a Ancelotti. Una situación algo más relajada que la vivida con Zidane, pero al fin y al cabo, similar.

Sobre el nuevo destino del galés se ha apuntado siempre en la dirección que reportaba una vuelta a casa, a Gales, especialmente si conseguía el pase con su selección al próximo Mundial de Qatar 2022. La selección de Robert Page se terminó clasificando para la gran cita tras derrotar a Ucrania y eso ha elevado el interés de Gareth en buscar un nuevo equipo de un nivel competitivo alto para poder llegar en forma a la Copa del Mundo. Antes de esa eliminatoria por la final de repesca, el galés aseguraba que tenía muchas ofertas y que ya no pensaba en la retirada.

Ahora, ha llegado con sorpresa esta confesión de Ángel Torres en un acto del Getafe abriendo la puerta del club azulón a un jugador como Bale, ganador de 5 Champions y héroe nacional e internacional de Gales: "Hace 45 o 50 minutos que he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No son inventos de la prensa. Yo lo había visto anoche en algunos informativos. He averiguado cuáles son los motivos de quererse quedar (en Madrid) y está la posibilidad del Getafe. Le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador, que está fuera".

Gareth Bale celebra su gol. REUTERS

Después de lanzarse a la piscina, el presidente del Getafe intentaba recular, pero mantenía la opción de que al haber sido ofrecido, podrían estudiar su fichaje: "Yo no sé si va a venir, pero todos los buenos futbolistas son una posibilidad. A mí me lo han ofrecido y amablemente he escuchado. A partir de ahí lo consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador. Cualquier cosa es posible".

Parece que Ángel Torres no descarta la llegada de Bale al Getafe y que será Quique Sánchez Flores, y el estado de las cuentas del club azulón que busca ya salidas a los descartes de su plantilla, los que marquen el futuro de Bale. Los madrileños están buscando refuerzos para su ataque y ya han sonado otros jugadores del equipo blanco como Mariano, Luka Jovic o Borja Mayoral, quien ya formó parte de la plantilla de Quique esta temporada.

[Más infomación: El Tottenham le cierra la puerta a Gareth Bale: aparece con fuerza la opción exótica de la MLS]

Sigue los temas que te interesan