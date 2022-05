Bale no se despedirá del Santiago Bernabéu: no estará ni en el banquillo en el Real Madrid - Betis

Gareth Bale no estará en el Santiago Bernabéu este viernes por la noche en el que será su último partido delante de la afición del Real Madrid. El jugador de fútbol galés no aparece ni en el once titular, ni en los integrantes del banquillo junto a Carlo Ancelotti. El futbolista arrastraba molestias durante la semana y finalmente se queda fuera de la lista pese a que este jueves aparecía en ella. El capitán de Gales, con quien ha sido convocado para el próximo parón internacional, no se despedirá del madridismo sobre el césped.

El galés, que apenas ha contado para Ancelotti esta temporada, fue pitado por el público madridista el día que volvió a jugar en el Bernabéu. Esta cuestión también ha sido tenida en cuenta por algunos de cara a analizar esta baja de última hora. Bale, que da por hecha su salida, fue recibido este jueves por aficionados en Valdebebas entre gritos de "vete a jugar al golf". Su agente ya confirmó hace unos días que terminará su contrato y no renovará.

El delantero dice adiós al equipo blanco de una manera que nadie quería y que solo él eligió. La de Gareth Bale es una historia que se divide en dos partes: 2013/2018 y 2018/2022. La que todos quieren recordar es la primera, que acabó con su icónica chilena en Kiev, y la segunda queda para el olvido. Su mal final, sin embargo, no puede emborronar lo que dio en sus primeros cinco años como madridista. Es un jugador que siempre quedará en la memoria del club.

Bale llegó al Madrid tras unas duras negociaciones con el Tottenham Hotspur, donde venía de ser el mejor futbolista de la Premier League. Su fichaje es hoy uno de los tres más caros de la historia del Real Madrid. El 'Expreso de Cardiff' fue una de las tres piezas de la 'BBC', el tridente blanco que formó con Cristiano y Benzema y que marcó 442 goles en cinco años. Gareth supera el centenar de goles (106) con la elástica merengue.

La llama de Bale se apagó del todo con la marcha de Cristiano, cuando él debía asumir el liderazgo de Cristiano. Lo hizo Benzema. En los últimos cuatro años, con cesión al Tottenham incluida, ha tenido un rol secundario y se marcha por la puerta de atrás. Quizás no tenga un sentido adiós en el Bernabéu, pero sus largas carreras se rememorarán con el tiempo.

