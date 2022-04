Streaming en directo | Manchester City - Real Madrid (Champion League)

Manchester City y Real Madrid se miden frente a frente en la noche de este martes 26 de abril del 2022 en lo que será el gran partido de la ronda de semifinales de la Champions League. Dos de los equipos más poderosos del mundo tendrán el duelo que abrirá una eliminatoria que puede ser realmente épica y muy bonita.

El conjunto de Carlo Ancelotti, por tercera ronda consecutiva, tendrá que viajar en el partido de ida a casa de su rival. Una situación que puede provocar que los blancos afronten con un exceso de respeto el choque ante el equipo de Pep Guardiola. Una visita al estadio del líder de la Premier League no es un partido cualquiera.

Sin embargo, los blancos ya han demostrado en esta Champions que son capaces de adaptarse a cualquier tipo de circunstancias. En el duelo de octavos de final contra el PSG, el Real Madrid hizo un primer partido para olvidar y terminó remontando en el Santiago Bernabéu de manera heroica. Y en el enfrentamiento de cuartos, demostraron su calidad y su pegada con un partido increíble en Stamford Bridge, demostrando que también pueden brillar a domicilio. Aún así, se vieron obligados a volver a remontar en casa tras un inicio dantesco.

Para el partido de vuelta todavía queda mucho. Una semana y un partido en la cumbre, el que se disputará esta noche en Manchester. Ancelotti llega con buena parte de sus jugadores entre algodones, pero esperando presentar el equipo más competitivo posible. El técnico italiano tiene buenas y malas noticias.

Uno de los jugadores que llega tocados es David Alaba. El central austriaco del Real Madrid parece haberse recuperado a tiempo y apunta al once titular. Acompañará a Eder Militao en el eje de la zaga, por lo que este es un motivo de mucha tranquilidad para el entrenador italiano. Además, por la izquierda estará Ferland Mendy, quien se ha recuperado a tiempo también para el partido y podrá ser de la partida.

Muchas más dudas había en el centro del campo. Carlos Henrique Casemiro ha sido duda hasta última hora, pero el brasileño tenía pocas opciones de entrar en el once titular. No ha superado del todo sus problemas musculares y en la entidad madridista no quieren correr riesgo alguno, ya que también tienen en mente el choque de vuelta, igual de importante o incluso más que el de este martes.

Por eso, todo hace indicar que el centro del campo de los blancos volverá a estar formado por Kroos, Modric y Fede Valverde. También estaba la duda de si 'Carletto' podría apostar por uno de los héroes de la remontada ante el Chelsea, Eduardo Camavinga, pero el galo tendrá que esperar su turno desde el banco. Quién sí estará desde el inicio es Rodrygo para dar al ataque opciones el control y la estabilidad que, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de Casemiro. Junto a él, la pareja atacante será la habitual de Benzema y Vinicius.

El Manchester City también llega con bastantes problemas ya que tiene bajas importantes en su defensa que tendrá que subsanar Pep Guardiola. Además, Kevin De Bruyne también llega tocado por un golpe en un tobillo y, aunque estará desde el inicio, su rendimiento estará mermado por ese fuerte golpe. Los citizen llegan en plena batalla por la Premier League, por lo que no podrán volcar todos sus esfuerzos en la Champions.

