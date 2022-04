La defensa del Manchester City, en horas bajas: será su punto débil en la ida ante el Real Madrid

La defensa del Manchester City es ahora mismo un galimatías de cara a la eliminatoria de semifinales de la Champions League ante el Real Madrid. El equipo de fútbol inglés tiene serios problemas en esta zona del campo de cara al partido de ida. Joao Cancelo se perderá el duelo por sanción, mientras que John Stones y Kyle Walker serán duda por sus problemas físicos. Ruben Dias, recuperado de su lesión, disputó los 90 minutos frente al Watford y apunta a titular junto a Aymeric Laporte y Oleksandr Zinchenko.

La nota positiva la aporta Nathan Aké, que presentó molestias pero estará a punto si su entrenador lo requiere. Podría hacerlo, aunque en una posición totalmente experimental como la del lateral derecho. El central zurdo sólo ha jugado un partido por ese flanco, pero Laporte y Ruben Dias apuntan como inamovibles en el centro de la defensa. Mientras, Zinchenko es el único lateral izquierdo puro de la plantilla. Todo estará supeditado a la evolución de los dos jugadores tocados.

Guardiola, cuestionado por este sudoku, deslizó que hasta un futbolista de ataque podría tener que retrasar su posición. El frente de ataque del Manchester City suele ser elogiado, pero la defensa ha sufrido especialmente durante este curso con 43 goles encajados en 50 partidos, una media de 0,86 por partido. En un momento clave de la temporada, el equipo Citizen se ve muy afectado en esta zona del campo. En cambio, la ofensiva tiene incluso overbooking.

John Stones salta por encima de Joao Félix. REUTERS

Gabriel Jesús se reivindicó con un póker el sábado ante el Watford y apunta a ser titular. Mahrez también se prevé que parta de inicio. La otra plaza del ataque la disputarán Sterling, Foden y Gundogan, con la variante de que sea Bernardo Silva el que ocupe un puesto en el centro del campo o en la banda. Rodri y Kevin De Bruyne serán los que completen el centro del campo si no sufren ningún problema de última hora en las horas previas al encuentro.

Pep Guardiola explicó tras el partido de este fin de semana que todos los miembros del equipo del City están dispuestos a hacer lo que sea necesario para resolver cualquier posible problema con las lesiones. "Cuando pasa en noviembre o diciembre por mucho tiempo es un problema. Cuando tienes siete u ocho partidos hasta el final de la temporada… si Gabriel Jesús tiene que jugar de lateral derecho, lo hará. No es un problema", sentenció.

Plena confianza

"Puedo confiar en ellos. Podemos confiar el uno en el otro, y ellos pueden confiar el uno en el otro. Se ven las ganas de todos, los jugadores son increíbles. En ese momento, cuando los jugadores sienten que estamos en problemas en varias posiciones, entonces hacen más. No tengo dudas sobre eso. Después, si el rival es mejor y hay una mala actuación, hay una mala actuación", zanjó el asunto el entrenador del City.

Guardiola aclaró que la situación de estos jugadores en duda se aclarará el mismo día del partido. "Podría decir que es un día para arriesgarse, pero al final, si no puedes y no estás listo porque tienes dolor y no puedes correr o disparar, entonces no puedes jugar. Lo sabremos el martes", sentenció.

