Gareth Bale, convocado con Gales: a por el último objetivo del jugador del Real Madrid

Vuelve Gareth Bale. El jugador de fútbol del Real Madrid ha sido convocado por la selección de Gales para disputar el próximo 24 de marzo del decisivo partido para la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Jugará el primer partido de la repesca contra la Austria de David Alaba, que también fue convocado por su combinado nacional. El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará por un puesto en la Copa del Mundo contra el ganador del Escocia - Ucrania, aplazado por la situación bélica.

No es una sorpresa, pero sí noticia la manera en la que afrontará el trascendental duelo. Para Gareth Bale es el partido del año, ya que es su última oportunidad de disputar un Mundial. El galés ha estado presente en las dos últimas Eurocopas, pero la Copa del Mundo siempre se ha visto como un imposible para su país. No está lesionado, pero no juega prácticamente nada. Sus números de competición esta temporada son una anécdota.

Bale sólo 270 minutos en sus piernas esta temporada, de los cuales 193 fueron en las tres primeras jornadas de La Liga. Desde entonces sólo ha jugado 74 minutos en La Cerámica y 3' en el Parque de los Príncipes. Pese a sus pocas participaciones, Gales lo considera un líder, su estrella y no duda en citarlo. Estará el 24 de marzo intentando que su país acuda a Qatar 2022. Romper un techo de acero de la historia de su nación es el objetivo antes de salir del Real Madrid.

El galés pondrá punto final a una etapa que inició en 2013, que le llevó hacia grandes momentos y a un final que nadie quiso y podía imaginarse. Después de reconocer que quiere jugar el Mundial con Gales, parece que quiere llegar en la mejor forma posible a esos encuentros del mes de marzo. El físico y la cabeza del jugador de fútbol de Gales han birlado a la afición merengue quizá a un jugador aún más de época. Quizá pasar de ronda le pueda motivar para el final de esta temporada.

Un final dulce

El delantero galés siempre tuvo como objetivo poder decir adiós al club merengue triunfando en el césped. Pero eso pasaba por no lesionarse y por convencer a Ancelotti. La segunda de estas opciones la logró, pues inició la temporada siendo titular. La primera, todo lo contrario, se ha convertido en su principal dolor de cabeza hasta el punto de poder jugar solo cinco partidos en lo que va de campaña. El jugador también tuvo un problema físico recientemente, aunque ya está recuperado.

Esta temporada Bale acabará contrato y pondrá fin a su estancia en el Real Madrid. El club no le renovará y está por ver si el delantero quiere seguir en Europa u opta por marcharse a una liga de menor rango para despedirse paulatinamente del fútbol. Todo sin olvidar que este año es año de Mundial y que su compromiso con Gales siempre ha estado presente. Está por ver si su etapa madridista acaba con ovación o con olvido del aficionado.

