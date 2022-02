Sánchez Martínez, 'cómplice' de Albiol en la agresión a Vinicius: "Te la has jugado mucho"

Minuto 15 en el Estadio de La Cerámica. Raúl Albiol cedía el esférico a Geronimo Rulli. Vinicius Júnior, atento a la acción, tiró de velocidad para intentar hacerse con el balón y marcar el primero del partido. Pero el brasileño acabó en el suelo y pidiendo penalti a Sánchez Martínez. El encuentro acabó con el 0-0 inicial luciendo en el marcador.

No lo vio así el colegiado. Al menos eso pareció en directo. La jugada no fue sancionada y el encuentro continuó como si nada. Tampoco desde el VAR se avisó al árbitro de que hubiese nada punible en la acción. Sin embargo, las imágenes no dejaron lugar a la duda. Albiol giró la cabeza y vio llegar a 'Vini'. Entonces sacó el codo a pasear para evitar el posible gol del brasileño. Todo ello, dentro del área.

El claro penalti se fue al limbo. Como consecuencia, la indignación de Vinicius y del Real Madrid fue en aumento. Posteriormente, fue Parejo el que también propinó un codazo al '20' blanco. Pero volviendo a la jugada de la pena máxima, ha sido El Día Después el que ha demostrado que Sánchez Martínez vio todo lo sucedido.

Penalti de Albiol a Vinicius no pitado

El colegiado murciano avisó a Raúl Albiol. "Raúl, te la has jugado mucho. Solo te aviso, ten cuidado", le dijo Sánchez Martínez al central del Villarreal. Unas palabras que captaron las cámaras de El Día Después y que han provocado un auténtico alboroto. En las redes hablan de 'cómplices'. Tanto del propio Sánchez Martínez como de Iglesias Villanueva, que estaba en el VAR.

Del penalti y expulsión de Albiol al 'que siga el juego' que promulgó el árbitro del partido. Hay que poner de relieve así que el Real Madrid podría haber marcado o no esa pena máxima. Pero lo que es seguro es que el 'submarino amarillo' hubiese tenido que jugar con diez jugadores el resto del partido. Es decir, 75 minutos más los descuentos.

La defensa de Albiol

Una vez terminado el partido de La Liga -correspondiente a la jornada 24 del campeonato doméstico-, Albiol habló ante el micrófono de Movistar LaLiga. El central afirmó que no hubo nada con Vinicius: "Si le hubiera golpeado, no se levanta… Le hago sangre seguro si le golpeo. Ha chocado conmigo y ya. Él me lo ha reconocido. La de Asensio no la he visto. Si el VAR no le ha llamado es que no sería roja".

[Más información - Vinicius ya piensa en reivindicarse contra el PSG en Champions: respuesta tras la persecución en Liga]

Sigue los temas que te interesan