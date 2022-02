Posible alineación del PSG para el partido contra el Real Madrid de la Champions League

El Paris Saint-Germain busca acabar con la maldición en la Champions League. Por el momento, y pese al gran desembolso económico que hace año tras años, no ha podido levantar la 'Orejona'. Este curso tiene una nueva oportunidad, pero en octavos se enfrenta a otro de los grandes candidatos al título.

El Real Madrid pone a prueba el renovado proyecto del PSG. El pasado verano, hasta el Parque de los Príncipes llegaron Gianlugi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum y Leo Messi. De estos cinco, solo se espera que dos de ellos sean de la partida ante el trece veces campeón de Europa.

Tanto Achraf como Messi formarán parte del once titular del Paris Saint-Germain en el duelo de ida de los octavos de la Champions. Precisamente, los dos tienen su particular historia con el Real Madrid. Mientras el internacional por Marruecos se formó en La Fábrica, el argentino fue su gran rival cuando jugaba en el Fútbol Club Barcelona.

Once del PSG ante el Real Madrid

Achraf formará así en la defensa. Línea de cuatro con Marquinhos y Kimpembe como pareja de centrales. Nuno Mendes se colocará en el lateral izquierdo. Sergio Ramos no llega a la cita contra su exequipo. Baja sensible sobre el papel, aunque el de Camas apenas ha gozado de protagonismo desde que llegó a París por culpa de las lesiones.

En el centro del campo, Verratti estará acompañado por Paredes y Danilo. Fue el propio Pochettino, en el que en la rueda de prensa previa al partido, confirmó que Gueye no jugaría después de ganar la Copa África con Senegal. "No jugará el partido de mañana. Lleva mucho sin jugar y no ha podido jugar tras la Copa África", aseguró el entrenador argentino.

En cuanto a la delantera, regresa Neymar a la lista de convocados. Pero el brasileño no jugará desde el inicio. Sí formarán parte del tridente del PSG tanto Messi como Mbappé. Y junto a los dos cracks estará un Di María que dio mucho de qué hablar en las horas previas a este duelo por unas declaraciones. El 'Fideo' afirmó que una parte de él no quiere jugar contra el Real Madrid.

La gran duda

La posición que más dudas crea en el PSG es la del portero. Keylor Navas o 'Gigio' Donnarumma. Solo puede jugar uno. Mauricio Pochettino jugó al despiste ante los medios de comunicación: "Los mismos criterios de inicio de temporada. Está claro que después de 7 meses de competición, nos regimos por los mismos criterios. Cualquiera de los dos porteros que jueguen, van a rendir bien".

Parece que el guardameta costarricense podría ser el elegido para recibir al Real Madrid en el Parque de los Príncipes. Desde el inicio de la presente temporada 2021/2022 el debate en la portería del PSG ha dado algún que otro dolor de cabeza en el entorno del vestuario parisino.

