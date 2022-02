El cruce entre Ancelotti y Mateu Lahoz por una acción polémica: "Es el nuevo fútbol"

Mateu Lahoz volvió a ser protagonista en un partido. Fue en el Real Madrid - Granada que se jugó el domingo y que acabó con victoria blanca (1-0). El colegiado valenciano no tuvo que hacer frente a ninguna gran polémica, pero hubo una acción ante la que Carlo Ancelotti, técnico madridista, le pidió explicaciones. Todo acabó bien, viendo los elogios que el árbitro recibió del italiano en rueda de prensa.

La inquietud de Ancelotti vino por una acción que le costó a Fede Valverde la tarjeta amarilla al comienzo de la segunda parte. Según Mateu, paró el juego tras ver claro que el futbolista uruguayo golpeaba a su rival en la cara en un forcejeo y gracias a ello tomaba ventaja. La toma deja grandes dudas, como las que tuvo el entrenador del Real Madrid y que quiso resolver tras el pitido final.

Ancelotti se acercó a Mateu tras el final del partido y mantuvo con él un intercambio de palabras. El técnico italiano, según las imágenes ofrecidas por El Golazo de Gol, pide explicaciones a un Mateu Lahoz al que se llega escuchar justificando su decisión: "Lo prefiero, mejor... Hazme caso. Confía en mí. Es el nuevo fútbol".

Mateu a Ancelotti: "confía en mí, es el nuevo fútbol" pic.twitter.com/N9zH7BXGcN — RNMJ TV (@RNMJ_TV) February 7, 2022

Parece que Mateu Lahoz se decidió por penalizar la acción en lugar de dejar seguir el juego y que Valverde, que se plantaba solo ante la portería de Maximiliano, tuviera una ocasión clara de gol. A Ancelotti le molestó que Mateu no dejara jugar y que luego fuera desde el VAR que se decidiera si la acción de Fede era como para señalar falta o no.

Las dudas en torno al VAR persisten en España. La estrategia a seguir ahora por los árbitros es tratar de recurrir a él lo menos posible y es a ello a lo que se refiere Mateu cuando le dice a Ancelotti lo del "nuevo fútbol". La polémica seguirá mientras no haya un criterio claro, aunque el técnico del Real Madrid y el colegiado valenciano acabaron haciendo las paces.

Grandes elogios de Ancelotti

Ancelotti, ya en rueda de prensa, quiso ensalzar la figura de Mateu Lahoz: "Es el mejor árbitro que tenemos. No sólo en España. También en Europa. No le he dicho nada especial, me ha explicado la jugada de Valverde que no me parecía muy clara", dijo el entrenador restándole importancia a lo que ocurrió.

