Carlo Ancelotti: "Mateu Lahoz es el mejor árbitro de España y de Europa"

Lejos de entrar en polémicas sobre el arbitraje, Carlo Ancelotti quiso poner por delante el trabajo de sus jugadores en el triunfo del Real Madrid frente al Granada CF en el Santiago Bernabéu. Los merengues se encontraron con la mejor versión de Marco Asensio para conseguir los tres puntos. Mateu Lahoz fue protagonista con dos acciones en las que sacó de dentro del área un penalti y penalizó a Fede Valverde cuando se iba a plantar solo en el área rival.

Papel de Asensio

"Asensio lo está haciendo muy bien. Ha sido importante, tiene compromiso y tiene calidad. Hemos tenido bajas, sí, pero el resto ha jugado un buen partido. Hazard, Jovic...".

Paso al frente de Marco

"No tengo duda de que Asensio ha dado un paso al frente. Lo lleva haciendo desde el principio de la temporada".

Suplencia de Jovic

"Jovic ha tenido el Covid y le ha costado un poco la condición física. No le he puesto porque todavía no está al 100%".

Reacción del equipo

"Era importante reaccionar. Nos ha costado en la primera parte pero en la segunda hemos reaccionado y creo que lo hemos hecho muy bien".

Impulso de Valverde

"Valverde también ha entrado con mucha energía y nos ha ayudado mucho"

Distancia sobre el Sevilla

"No nos podemos relajar. Es bueno que tenemos una semana para trabajar y tener descanso también. Este jueves llegamos a las tres de la mañana y esto en el aspecto físico también se nota".

Sufrida victoria

"Hay muy buenas noticias por los tres puntos, porque lo hemos sacado con una segunda parte muy buena, el equipo y los jugadores han cumplido… No es nuestro mejor momento, todos los sabemos. Pero tenemos una semana para recuperar las bajas importantes que hemos tenido y preparar bien los próximos partidos. La reacción del equipo fue buena. Lo que entraron dieron un impulso al equipo".

Isco de '9'

"El delantero centro es Karim, Jovic y Mariano. Jovic sale del virus y todavía no tiene una condición óptima. Meterle desde el principio… Isco maneja mejor el balón entre líneas y tiene menos profundidad que Jovic. Jovic ha cumplido. Ha sido peligroso y ha puesto más energía enfrente".

Asensio, ¿titularísimo?

"No sé. Lo que puedo decir es que es muy importante por lo que está haciendo esta temporada. Ha marcado muchos goles. Tiene compromiso, trabaja bien, es serio… Es muy importante para nosotros. Hoy hemos ganado un partido gracias a su mejor cualidad que es el tiro".

Benzema

"La semana es muy importante para nosotros. Ha sido un período muy complicado y con muchos viajes. Hemos llegado a este partido no al 100%. Esta semana va a ser muy importante para recuperar las seis bajas que teníamos".

Reivindicación

"No, yo no quiero reivindicarme. Sé cómo funciona esto. Los entrenadores somos protagonistas, pero la primera página tiene que ser de los jugadores. Hemos sacado un partido importante y agradezco a los jugadores su compromiso. La afición también nos ha ayudado mucho en la segunda parte".

Mateu Lahoz

"Me ha explicado la situación con Valverde, que no me parecía muy clara. Creo que Mateu Lahoz es el mejor árbitro que tenemos en Europa".

Asensio más vertical

"Ha vuelto esta temporada después de un período difícil con las lesiones. Ha vuelto con confianza. No necesito decirle que tiene que tirar, él lo sabe muy bien. Es muy importante y peligroso para nosotros".

