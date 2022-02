El Arsenal quiere espantar el interés del Real Madrid en William Saliba: volverá tras su cesión en Marsella

William Saliba se ha convertido en uno de los nombres de moda en el fútbol europeo. El central francés del Olympique de Marsella ha despertado el interés de muchos equipos del Viejo Continente. De hecho, se le ha llegado a relacionar con el Real Madrid. Sin embargo, el club que tiene al jugador en propiedad, el Arsenal, quiere acabar con cualquier tipo de rumores.

Este joven central de 20 años es una de las grandes apuestas de futuro de la entidad del Emirates Stadium. Después de una primera etapa en el club gunner en la que no consiguió brillar, ahora ha recuperado su magia en la Ligue-1. Ha pasado de ser apartado de la primera plantilla del Arsenal y tener que entrenar con el equipo reserva, a ser uno de los pilares de su futuro.

Y todo gracias al excelente rendimiento que ha sacado de él un experimentado técnico como es Sampaoli. Esto ha provocado que muchos equipos de Europa le hayan seguido de cerca y se hayan interesado por su situación. El hecho de salir de Arsenal fue interpretado por algunos conjuntos como una clara intención que mostraba el equipo inglés de no estar interesado en su jugador.

William Saliba durante un partido con el Olympique de Marsella Europa Press

Sin embargo, se trata de todo lo contrario. Apostaron fuerte por una cesión para que el jugador pudiera foguearse y crecer en un entorno en el que tuviera minutos y fuera feliz. Eso es lo que le ha dado Sampaoli, que tiene entre sus manos a uno de los proyectos de gran central más interesante de toda Europa.

Antes de que salga al mercado, en Londres tienen muy claro que se quieren quedar con el jugador para que lidere su zaga en el presente ye en el futuro. Así lo ha transmitido recientemente su técnico Mikel Arteta quien, de seguir el próximo año, no valora una salida del jugador por mucho dinero que lleguen a poner sobre la mesa.

El Arsenal le quiere

"Está muy feliz allí ahora. Espero que pueda disfrutar de su fútbol y estar listo para nosotros para la próxima temporada". Arteta ha sido sincero y que ha querido terminar de esta manera tan tajante con los rumores que le sitúan en la agenda de varios equipos importantes de Europa. Puede que lleguen ofertas en los próximos meses, pero no parece que el Arsenal vaya a tan siquiera escucharlas.

William Saliba, tras fichar por el Arsenal Instagram (@w.saliba4)

Además, el jugador también parece tener asumido su destino y se muestra contento de que su regreso al Arsenal, donde fracasó en su primer intento, vaya a producirse: Antes de ir al Arsenal, me dije que iba a jugar, estaba convencido de que lo haría, me preguntaba con quién iba a jugar. Luego llegué, no jugué ningún partido, jugué con los Sub23. Me dio una buena bofetada".

Así hablaba en la cadena RMC de su primer paso por el conjunto gunner. Sin embargo, su retorno se producirá como un futbolista mucho más maduro que sabe lo que es jugar de manera habitual y que se desenvuelve con soltura siendo el gran jefe de la defensa. Un gra refuerzo para los de Arteta.

[Más información: El PSG busca en el Real Madrid el recambio de Kylian Mbappé: Marco Asensio, su último deseo]

Sigue los temas que te interesan