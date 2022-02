La maratón de 45 días del Real Madrid y la hora de los 'olvidados' de Ancelotti

El Real Madrid arranca este jueves una fase decisiva de la temporada. En mes y medio se jugará seguir con vida tanto en Champions League como en Copa del Rey y defenderá 21 puntos en Liga, quedando solo otros 27 por delante. El Athletic será el primer rival al que se mida y será ante él contra el que busque su pase a las semis de Copa.

En San Mamés se da el pistoletazo para los blancos de un carrusel de partidos entre febrero y marzo hasta llegar al último parón internacional de la temporada. 45 días en los que el Real Madrid puede jugar hasta 12 partidos si logra hoy pasar a las semifinales de la Copa del Rey. Ningún otro equipo del fútbol español jugaría tanto como él en ese espacio de tiempo.

A una media inferior a un partido cada cuatro días (3,75), el Madrid deberá mantener el ritmo durante un buen tramo y con compromisos importantes mientras tanto. El primero de ellos es el más inmediato ya que el club blanco tiene la ilusión de hacer un buen papel en la Copa, que no gana desde 2014. Ganar al Athletic le mandaría a la penúltima ronda, la única a partido doble, donde esperan Rayo y Valencia y estará la Real Sociedad o el Betis.

Todo arranca este jueves contra el Athletic, pero pronto llegaría la ida de las semis de Copa en caso de pasar (9-10 de febrero). La vuelta no sería hasta pasado casi un mes (2-3 de marzo). En Champions, durante el próximo mes se jugarán los octavos de final con la visita del Real Madrid al PSG programada para el 15 de febrero. La vuelta, en el Santiago Bernabéu, se jugará el día 9 de marzo. Esa doble fecha es la más importante de todas para el equipo que dirige Carlo Ancelotti.

Habrá siete partidos de Liga hasta el parón de finales de marzo, pero el alto voltaje del último de esos compromisos obliga a no pisar el freno hasta el final del parón. Será El Clásico contra el Barça, que el Real Madrid jugará como local en torno al 20 de marzo.

Turno para el fondo de armario

El calendario está marcado y el Madrid no piensa en otra cosa que no sea ganar esos 12 partidos. Una prueba muy dura para la que Ancelotti deberá romper un once que tiene claramente asentado. Los titularísimos deberán descansar en momentos determinados y protegerse para los días importantes, aunque este jueves se la jugará en Bilbao con bajas claves como la de Benzema.

Ancelotti confía en que las piernas de los más jóvenes aguanten. Son los casos de Vinicius o Rodrygo, que hace menos de 48 horas estaban jugando en Brasil y hoy estarán en la convocatoria para la Copa. "Tienen 20 años, no 60 como yo...", decía Carletto este miércoles en rueda de prensa cuando le preguntaban por ello.

Eso no quiere decir que no se vaya a ver más de los teóricos 'olvidados' por Ancelotti. Aquellos jugadores con los que el italiano cuenta menos tendrán paso estas semanas y es algo que se verá este mismo jueves. El once del Real Madrid en San Mamés incluirá novedades como la muy posible titularidad de Eden Hazard. A otros como Bale, Jovic, Ceballos, Isco o Nacho también se les podría ver en el campo.

La maratón del Real Madrid empieza hoy. La esperanza del triplete se tiene que mantener viva. Si hasta ahora ha sido un once fijo el que ha llevado al equipo hasta aquí, a partir de ahora será responsabilidad de todo el grupo encontrar el camino para levantar todos los títulos que quedan en juego.

La maratón del Real Madrid 3 de febrero. Athletic - REAL MADRID (Cuartos - Copa del Rey) 6 de febrero. REAL MADRID - Granada (Jornada 23) 9-10 febrero. *Ida semifinales - Copa del Rey* 12 de febrero. Villarreal - REAL MADRID (Jornada 24) 15 de febrero. PSG - REAL MADRID (Ida 8avos - Champions League) 19 de febrero. REAL MADRID - Alavés (Jornada 25) 27 de febrero. Rayo Vallecano - REAL MADRID (Jornada 26) 2-3 marzo. *Vuelta semifinales - Copa del Rey* 6 de marzo. REAL MADRID - Real Sociedad (Jornada 27) 9 de marzo. REAL MADRID - PSG (Vuelta 8avos - Champions League) 13 de marzo. Mallorca - REAL MADRID (Jornada 28) 20 de marzo. REAL MADRID - Barcelona (Jornada 29)

