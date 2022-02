Militao no se vende... y sí acabará renovando con el Real Madrid

Eder Militao ha dado un paso de gigante en el Real Madrid desde que ya la temporada pasada tanto Sergio Ramos como Raphaël Varane tuviesen que mantenerse al margen del equipo por sus problemas físicos. Con la salida de ambos en el mercado de fichajes de verano y la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo, el brasileño se ha convertido en un fijo en el centro de la zaga.

Esto ha llamado la atención entre los grandes de Europa. Desde hace varios meses se especula con que Thomas Tuchel le quiere para su Chelsea. Sin embargo, el internacional canarinho tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2025. Su cláusula de rescisión es alta y... aún podría ser más prohibitiva.

En el Santiago Bernabéu están contentos con el desempeño de Militao y piensan más en la renovación que en una próxima venta. Con 24 años -los cumplió el pasado mes de enero-, Eder Militao se ha confirmado como uno de los mejores centrales del momento en el conjunto merengue.

David Alaba y Eder Militao, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 EFE

La pareja que forma con David Alaba es de las más envidiadas del Viejo Continente. E incluso han hecho lo que parecía imposible hace un año: que nadie se acuerde de Sergio Ramos y de Raphaël Varane. Ya dio alguna pista del central que podía llegar a ser el curso pasado, pero en la actual campaña está confirmando que es top y que incluso tiene aún más margen de mejora.

De la crítica al elogio

Militao no tuvo unos inicios fáciles en la casa blanca. Al brasileño le acompañaron las críticas. Pero supo cambiar estas por piropos. Ahora nadie duda de que tenga que estar en el once titular para las grandes noches. Aunque eso signifique que un hombre de la casa, y muy querido, como Nacho Fernández sea un habitual suplente en el equipo merengue.

En su paso adelante ha sido clave Ancelotti. Sobre él habló con el diario AS: "Ancelotti ha sido muy importante para mí, me ha dado la confianza que todo jugador necesita". El entrenador italiano, que le insta a seguir mejorando para ser el número uno, también le ha piropeado. "Es un jugador Súper", aseguró Carlo.

Un futbolista "súper" por el que las llamadas no han hecho más que comenzar. Pero, por el momento, en el Real Madrid no tienen pensado coger el teléfono para aceptar una oferta por Militao. En el fútbol no hay nada escrito. Todo puede pasar. Sin embargo, la actual hoja de ruta pasa porque el central sudamericano continúe más años defendiendo la elástica blanca.

