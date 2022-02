Benzema: "El objetivo es ganar todos los trofeos con el Real Madrid"

Karim Benzema fue premiado en la VI Gala de la Prensa Deportiva de Madrid por "su trayectoria deportiva en el Real Madrid, acrecentada durante la pasada temporada, que ha motivado el reconocimiento de toda la opinión pública deportiva". El galardón lo recogió Emilio Butragueño en nombre del delantero francés.

Este martes, el '9' del Real Madrid ha hablado para la televisión del club tras recibir el premio. Benzema ha querido agradecer, en primer lugar, que pensaran en él: "Me siento muy feliz y orgulloso de tener este trofeo. Es mi mejor año porque marqué muchos goles, di asistencias, hice buenas jugadas y estoy ayudando a mi equipo a ganar".

"El objetivo, como siempre en el Real Madrid, es intentar ganar los trofeos y todas las competiciones. Estamos bien, listos y vivos en todas las competiciones. Vamos a trabajar y a continuar para ganar títulos esta temporada", ha agregado en Realmadrid TV el internacional galo.

Un honor mutuo

Emilio Butragueño quiso destacar la figura de Karim Benzema después de recoger el premio: "Es un honor para el Real Madrid poder contar con un jugador como Karim Benzema. El público enciende la televisión y va a un estadio para disfrutar. Karim personifica todo eso y es un honor. Jugadores como él hacen crecer al Real Madrid y es un placer verle salir cada partido con esa camiseta".

Karim Benzema celebra su gol al Valencia REUTERS

Un auténtico honor para el Real Madrid contar con él y también para él poder vestir la camiseta blanca. En una reciente entrevista para Téléfoot, Benzema destacó la comunión que siente con la afición merengue: "Ver a la afición coreando mi nombre antes del Balón de Oro, cantando mi cumpleaños, son cosas que me emocionan y me empujan a seguir demostrando cosas en el campo".

En dicha entrevista, el '9' blanco aseguró que Madrid lo es todo para él: "Lo es todo para mí. Me he convertido en un hombre aquí. Me siento como en casa en España, el estilo de vida es perfecto, todo es bueno para mí". Llegó en 2009 y continúa haciendo historia a sus 34 años. Y todavía le queda cuerda para rato.

