Casemiro censura a Renan Lodi por su postura contra la vacuna: "La salud es más importante"

Hay lío en la selección de Brasil de fútbol. La ausencia de Renan Lodi en la convocatoria para las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar 2022 por no estar vacunado contra el coronavirus está dando mucho que hablar. El último en comentar esta cuestión ha sido Casemiro, que se mostró muy crítico con su compañero por esta cuestión y ha defendido la vacunación como método eficaz contra la pandemia, tal y como hizo también el que es su seleccionador nacional.

Tite tomó esta decisión al conocer que el del Atlético de Madrid. El seleccionador se ha mostrado muy contundente con su posición sobre las vacunas. "La vacunación es una responsabilidad social, es mía y de la persona que está a mi lado. Traigo esa responsabilidad conmigo, yo y mi familia, yo mismo y las personas por las que tengo responsabilidad. Ojalá tuviera a mis padres, no los tengo, pero quería la oportunidad de poder protegerlos. Así que veo una responsabilidad social", explicó.

"Renan no podría ingresar a Ecuador, aquí en Brasil también tendría restricciones. Tenía la primera dosis de la vacuna ahora el día 10, por lo que no estaría apto dentro de las normas sanitarias de los países para poder ingresar y estar con la delegación", señaló el técnico. "Privilegiamos a quienes tienen la vacunación completa. Él no podría ingresar a Ecuador y, en Brasil, tendría que someterse a una cuarentena de cinco días", finalizó el técnico.

Por el mismo camino ha ido Casemiro. "La salud es lo más importante de todo. Si el país ha determinado eso, tenemos que respetarlo. Si Renan Lodi no se lo tomó, no sé por qué. Leí que ya se había tomado la primera dosis, no había tiempo para tomar la segunda dosis. Lo que escucho son los expertos. Cada uno tiene su opinión, su pensamiento. Mi pensamiento es vacunarme y respetar porque la salud es lo primero", concretó.

"Bueno, la respuesta es más o menos en la línea que he hablado. Mi pensamiento es independiente del fútbol y de cualquier otra cosa. La salud en primer lugar. Mi opinión es la de escuchar a los especialistas que son médicos, personas especialistas que trabajaron y estudiaron pera eso y escucho a los especialistas que dicen que la vacuna es importante que el virus no se ha ido, que sigue ahí y es importante cuidarse", determinó el jugador del Real Madrid.

"Claro que hay personas que con el Covid no han tomado la decisión de no estar en casa... Hay una cosa que pongo en primer lugar y es la salud. Independientemente de victorias o derrotas. Si Lodi tomó esa decisión, no sé por qué. Vi en las noticias que él tiene la primera dosis, pero a los que escucho son a los especialistas y médicos. Cada uno tiene su opinión y pensamiento y la mía es que hay que vacunarse y respetar porque la salud va en primer lugar", finalizó su perorata.

