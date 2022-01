Carlo Ancelotti: "Me preocuparía que los jugadores piensen que somos favoritos"

El primer título de la temporada al que aspiran dos grandes de la talla de FC Barcelona y Real Madrid regala un clásico en semifinales que ha disparado la expectación. Debe responder el equipo de Carlo Ancelotti, que analiza en rueda de prensa el encuentro, a su papel de favorito en un Clásico, ese tipo de partidos que da igual el momento de cada equipo que siempre es impredecible, aunque la temporada y el triunfo del Camp Nou digan lo contrario.

El regreso de Dani Carvajal tras superar una lesión muscular y el serbio Luka Jovic, una vez superado el coronavirus, fueron las principales novedades de la convocatoria de Ancelotti para la disputa de la Supercopa de España, que se pierden por lesión el galés Gareth Bale y Mariano Díaz. En cualquier caso, los focos se los lleva la pareja de moda de esta edición de La Liga: Vinicius Júnior y Karim Benzema. Ancelotti se agarra a ellos para superar la trepidante semifinal.

Solamente quedan dos dudas por despejar en el once de Ancelotti. La primera radica en el lateral derecho donde se espera a Dani Carvajal recién recuperado de una nueva lesión muscular. Un mes sin competir y apenas un par de entrenamientos con el grupo condicionan la decisión del técnico italiano, que debe decidir si su jugador está para un duelo de alta intensidad o da continuidad a Lucas Vázquez. Entre Marco Asensio y Rodrygo se decidirá la plaza restante del tridente de ataque.

El favoritismo

"Qué decir. El partido tenemos que jugarlo sabiendo que es un rival fuerte, que ha tenido un mal momento, pero que tenemos el mismo objetivo que es llegar a la final".

El once

"Algunas dudas tengo. Carvajal es una. Vuelve de la lesión, está bien y tenemos que evaluarlo. Tengo que evaluar también el ataque entre Rodrygo y Asensio. El resto del equipo está bien, ha vuelto a Jovic... La previa del partido va a ser como siempre, preocupación pero mucha ilusión. Son buenos partidos que nos gusta jugar".

¿A quién ficharía del Barça?

"Es un equipo que, además de los jugadores veteranos como Piqué, Busquets y Alba, destacan los jóvenes. Gavi, Nico... todos pueden tener un gran futuro".

El Barça de Xavi

"Es un equipo que me gusta porque tiene una idea muy clara del juego que quiere hacer. Sigue la línea de la identidad que quiere el club. Ha tenido una buena racha de resultados también. Con sus ideas el equipo va a mejorar".

La diferencia de La Liga

"Yo creo que siempre es un partido igualado. No cuentan los números de La Liga, es una semifinal de una Supercopa. El partido empieza 0-0 y el partido va a ser igual de igualado que el de ida. No estaba Xavi ese día, pero fue igualado".

Alaba

"No le he preguntado por las diferencias entre el fútbol español y el alemán. Se ha adaptado muy bien, yo no tenía dudas. Sé qué tipo de profesional es y su calidad. Es verdad que solo ha jugado como central en los últimos años y la pareja con Militao está saliendo muy bien".

¿Mala espina?

"Todos los partidos me crean miedo. Estaba nervioso como pocas veces antes del Valencia. Esto es lo mismo. Me preocuparía que los jugadores piensen que somos favoritos, pero no lo piensan. Lo que pensamos es que va a ser un gran partido y que haremos todo lo posible para ganarlo".

