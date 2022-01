Ancelotti: "El Real Madrid es El Club con mayúsculas, está él y luego el resto"

Carlo Ancelotti ha hablado después de arrancar el año con derrota contra el Getafe. El técnico italiano ha concedido una entrevista a Il Messaggero y en ella ha hablado desde la imperiosa actualidad, con ese pinchazo en el Coliseum aún palpable, pero también de asuntos tan variados como la figura del entrenador o la lucha contra la pandemia.

Además, le preguntan sobre lo que supone entrenar al Real Madrid y deja una frase de lo más llamativa. Con ella se entiende la relación que guarda el italiano con el club y por qué no podía decir 'no' el pasado verano cuando recibió la llamada para volver a sentarse en su banquillo.

Derrota ante el Getafe

"Perdimos por varios motivos: los positivos de COVID, algunas molestias, la vuelta al campo después de diez días de descanso... El equipo es sólido. Tenemos una buena mezcla de experiencia y juventud. Ganamos diez partidos seguidos y eso nos dio un impulso importante, luego vino el Getafe. Lo resumo así: todavía estábamos de vacaciones".

Qué es el Real Madrid

"Es El Club con mayúsculas. Está el Real y luego está el resto. A nivel personal, por lo que ha representado en mi historia, el Milán es también El Club".

La evolución del entrenador

"En 1995, cuando empecé esta carrera, las listas estaban formadas por dieciséis o dieciocho jugadores y el personal estaba formado por un par de asistentes. Hoy tienes veintiséis jugadores a tu disposición y equipos de diez. La gestión de los jugadores es la parte más delicada. Las estadísticas y la tecnología no son un problema, sino todo lo contrario. Es interesante analizar la formación de los equipos. Contribuye a la evolución del fútbol. Hasta hace unos años, construir desde cero era impensable. Ahora sí que se juega con once jugadores, aunque creo que cuando el portero toca el balón más veces que un centrocampista, algo no cuadra".

Guardiola, ¿el mejor?

"Pep es uno de los mejores. No es fácil establecer clasificaciones precisas en nuestra profesión. La grandeza de un entrenador se mide casi siempre por sus éxitos, pero no es el único parámetro. También hay que tener en cuenta las ideas, las innovaciones, el equipamiento disponible, las estructuras de los clubes. Sin duda, Guardiola dejará una profunda huella en la historia del fútbol"

Mourinho

"Es un gran personaje, un gran entrenador y un hombre directo. Me gusta Mou. La Roma está en buenas manos".

Klopp

"Me gusta Klopp porque es alguien como Mourinho: directo e inteligente. En estos dos años de pandemia, Jürgen ha lanzado varios mensajes positivos".

Vencer al Covid-19

"La pandemia aún no ha terminado, pero las vacunas y los nuevos medicamentos que se vislumbran nos ayudarán a ganar esta guerra. Tenemos que confiar en la ciencia y en quienes tienen más experiencia que nosotros, es decir, en personas que han estudiado y tienen una importante trayectoria profesional".

Herencia de la pandemia

"El redescubrimiento de las relaciones humanas. Ante el sufrimiento, el miedo y las imágenes de ataúdes transportados en camiones militares, uno no puede evitar reflexionar sobre nuestro sistema de valores".+

