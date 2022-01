Ancelotti: "¿Mbappé, Haaland...? El futuro del Real Madrid está escrito"

Carlo Ancelotti analizó la actualidad del Real Madrid y el partido de este domingo contra el Getafe en la primera rueda de prensa del año para él:

Partidos que no se aplazan

"Es un tema bastante complicado y respeto todas las opiniones. Nos vimos muy afectados el día de Bilbao y ellos también. Hay un protocolo y lo único que podemos hacer es respetar este protocolo".

Mbappé

"Eso no lo sé. Lo único en lo que pensamos es en competir todos los títulos. Volvemos a La Liga, tenemos la Copa el miércoles, volvemos a Arabia para la Supercopa... Es un momento muy importante y no estoy pensando en lo que pueda pasar el 30 de junio".

Hay que jugar

"Antes de tomar este tipo de decisiones hay que cambiar el protocolo. Si no se cambia, hay que jugar los partidos. Ya hemos estado confinados, no hemos tenido partidos por meses... Esta pandemia está bastante bajo control. No soy doctor, pero he escuchado bastantes que dicen esto. Se puede y tenemos que seguir".

Un año importante

"Me gustaría sentarme en el banquillo del Real Madrid cuando abra el nuevo Santiago Bernabéu. Sean los jugadores que sean. Soy un poco egoísta -risas-, pero es lo que me interesa".

Hazard

"Hazard está bien. Ha salido con mucha más confianza del último partido y dejó una buena impresión. Ha tenido compromiso y mañana puede ser una pieza importante para el equipo. Todavía no voy a dar la alineación, voy a esperar un poco".

Deseo para 2022

"La ilusión es ganar. La Liga me falta en mi curricúlum y me gustaría mucho ganarla. Mi deseo luego es la salud para todo el mundo. Si el alrededor tuyo se encuentra bien, también te lo encuentras tú".

Courtois

"Hay que evaluarlo. El jugador está bien y lo estaba cuando dio positivo. No ha tenido síntomas y ha hecho un plan de trabajo en casa. Hoy ha dado buenas sensaciones y yo creo que puede jugar".

Los que acaban contrato

"No crea que sea él solo. En junio acaban, pero el club hablará con ellos para tomar la decisión adecuada para todos".

Un súper Real Madrid

"Los equipos imbatibles no existen. Los hay muy fuertes y lo ha habido, pero imbatible no hay nadie. El futuro de este club está escrito. Ha competido, compite y va a competir con más fuerza en el futuro. Estoy convencido de que sí".

Lunin

"Es un portero muy motivado y que se entrena muy bien. Tiene calidad y yo creo que podrá mostrarla pronto. No ha tenido minutos porque enfrente está el mejor portero del mundo. Lo entiendo yo, lo entiende él y lo entienden todos. Es muy joven y va a tener éxito en su carrera".

Positivos en las vacaciones

"El jugador tiene una responsabilidad en el campo y fuera de él. Es fundamental. Los jugadores tienen muchos seguidores y tienen que dar un buen ejemplo. No hablo de Vinicius. Él se fue de vacaciones y, desafortunadamente, cogió el virus como tanta gente que se ha comportado bien- Mi hijo lo cogió igual. Pero los que trabajamos en este mundo tenemos una responsabilidad extra".

