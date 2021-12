Streaming en directo | Real Madrid - Cádiz CF (La Liga)

El Real Madrid busca seguir con su estado de gracia en esta primera parte de la temporada ante el Cádiz CF. Condicionado debido a las cinco bajas por coronavirus con las que cuenta, además del croata Luka Modric en esa situación excepcional, llega el equipo gaditano que es el undécimo mejor visitante de la competición y que ya le ganó, en el Alfredo di Stéfano, la pasada temporada. Carlo Ancelotti se acerca al ecuador de esta Liga y tiene la carrera por el título encarrilada.

Semana convulsa para el conjunto blanco en lo extradeportivo, aunque no por ello menos importante. Marcelo y Modric dieron positivo en la Covid-19 el miércoles y hacían saltar unas alarmas que se confirmarían un día después. Asensio, Bale, Lunin y Rodrygo se sumaron a la lista, además de Davide Ancelotti, hijo y primer asistente del entrenador. Sin embargo, el croata dio negativo el viernes, aunque no estará tampoco frente al Cádiz ya que no está al 100% físicamente.

La buena noticia a última hora para Ancelotti es que el francés Karim Benzema se recuperó de sus molestias en los isquiotibiales, a pesar de entrenar de forma individual durante la semana, y podrá jugar. Por su parte, Dani Carvajal será baja por problemas musculares, así como Isco Alarcón debido a un dolor de garganta. El italiano formará con Courtois, en portería, Lucas Vázquez, Militao, Alaba y Mendy, en defensa, Valverde, Casemiro y Kroos, en el centro del campo, Hazard, Benzema y Vinicius, en ataque.

Carlo Ancelotti, en el banquillo del Santiago Bernabéu. EFE

"Lo merece". Así explicaba Carlo Ancelotti la titularidad de Eden Hazard este domingo en el partido contra el Cádiz. Pocas veces el entrenador italiano adelanta el nombre de uno de los elegidos para su once, pero en este momento quiere dar toda la seguridad del mundo a un futbolista tan mermado física y mentalmente que dejó de contar en el Real Madrid. El belga volverá a ser titular cuando se cumplirán 82 días de la última vez que lo hizo vistiendo de blanco.

La enfermería del Real Madrid se colapsa en este final de año, pero eso no le preocupa a Ancelotti porque tiene un plan. La solución pasa por la cantera. Así pues, la lista de convocados para el partido contra el Cádiz está repleta de jóvenes talentos salidos desde La Fábrica. Los que cuentan con más experiencia son Miguel Guitérrez y Antonio Blanco. La sorpresa de la lista estaba en la inclusión de Peter Federico, el jugador de banda que está siendo uno de los mejores del Castilla este curso.

