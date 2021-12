El regreso de Hazard al once titular 82 días después y el plan del Real Madrid para 2022

"Lo merece". Así explicaba Carlo Ancelotti la titularidad de Eden Hazard este domingo en el partido contra el Cádiz. Pocas veces el entrenador italiano adelanta el nombre de uno de los elegidos para su once, pero en este momento quiere dar toda la seguridad del mundo a un futbolista tan mermado física y mentalmente que dejó de contar en el Real Madrid.

Hazard volverá a ser titular cuando se cumplirán 82 días después de la última vez que lo hizo vistiendo de blanco. Fue un 28 de septiembre, contra el Sheriff. Aquel fue el día más extraño a la par que doloroso de lo que va de la segunda era de Ancelotti en el banquillo del Madrid. La derrota en el Santiago Bernabéu (1-2) ante un debutante en la Champions hizo mella y, de paso, selló el destino de Eden para las siguientes semanas.

65 minutos ha sido el balance de Hazard desde el día del Sheriff. Esa cifra la suma total de minutos, no la media por partido que sería más normal. Cinco tímidas apariciones. Eso ha sido todo. Y es que Ancelotti, lógico en sus decisiones, acabó poniendo al belga a la cola con jugadores como Marco Asensio, Rodrygo y Lucas Vázquez por delante de él. Luego una gastroenteritis 'golpeó' al jugador, que reapareció jugando diez minutos ante el Inter de Milán. En el derbi se volvió a quedar en el banquillo.

En un golpe de fortuna, para Hazard, pero no para el Madrid, todos esos compañeros que tiene por delante no estarán en la banda derecha del ataque blanco este domingo. Asensio y Rodrygo por su positivo en Covid y Lucas Vázquez porque será el lateral elegido para ocupar el sitio de un Carvajal que es baja por unas molestias físicas. Ancelotti, eso sí, insistía este sábado en que su titularidad no es fruto de lo ocurrido.

Eden Hazard, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Mañana es titular. Ha entrenado bien, tiene ganas y motivación. Va a jugar porque ha entrenado bien y lo merece, no porque haya bajas". dijo en rueda de prensa. "No ha cambiado mentalmente. Cuando puede entrenar a nivel, está bien. El problema es que no siempre ha podido entrenar al 100% porque ha tenido problemas físicos. Mañana va a hacer un buen partido", añadió.

Ancelotti confía en repetir con Hazard lo que ha hecho con Asensio o Jovic, jugadores que hace no tanto parecían irrecuperables. Con Eden, el reto parece mayor pese a que hace dos años y medio llegara al Madrid con el cartel de ser uno de los mejores futbolistas del mundo. Hoy no hay ni rastro de aquel jugador, pero Carletto quiere hacer de él un útil para la segunda mitad de la temporada.

"Está preparado por lo que ha mostrado en el entrenamiento. Es claro que la primera parte de la temporada ha sido afectado también porque en la delantera otros lo han hecho muy bien. No estaba acostumbrado a jugar por la derecha y he preferido alternar a Asensio y a Rodrygo. Tiene todo para que pueda hacer una segunda parte de la temporada muy buena y útil para nosotros", decía también este sábado sobre el '7'.

Seis meses... ¿para el final?

A Hazard no le queda más que aprovechar este domingo la oportunidad... porque no sabe cuándo tendrá otra. Es ahora o nunca. Quedan seis meses de temporada y podría ser ese el mismo tiempo que le reste como futbolista del Real Madrid si las cosas no cambian.

En este punto, es difícil pensar que, incluso, con una mejoría de Hazard en la segunda parte del curso, el Madrid no ponga su venta como uno de los objetivos imprescindibles de cumplir el próximo verano. Hay que hacer hueco a Kylian Mbappé y quien sabe si a otra gran estrella (con un sueldo acorde a ello) como Erling Haaland. Pero el presente pasa por Hazard y recuperarle solo sería una buena noticia para todos: para el futbolista para olvidar su calvario, para Ancelotti para tener otro efectivo más y para el Madrid... ¿para hacer una mejor venta?

[Más información: El once del Real Madrid contra el Cádiz en la jornada 18 de La Liga]

Sigue los temas que te interesan