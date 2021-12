La prueba de Ancelotti: cambiar medio equipo tras el brote para cerrar 2021

Jueves negro en el Real Madrid en lo que a los contagios de Covid se refiere. Tras detectarse un día antes los positivos de Luka Modric y Marcelo, se cumplieron los peores temores y la cuenta aumentó en cinco caso más, cuatro de ellos también jugadores (Marco Asensio, Gareth Bale, Rodrygo y Andriy Lunin). Carlo Ancelotti pierde un grupo importante de futbolistas de una tacada y toca maniobrar.

Lo positivo es que solo quedan dos partidos para despedirse de 2021 (Cádiz y Athletic), esperando de vuelta a los positivos para el comienzo de 2022, y lo negativo es que ha sucedido en un momento en el que Ancelotti estaba decidido a hacer rotaciones. Por tanto, en la mano del entrenador italiano está si dar marcha atrás con los descansos que tenía en mente o hacerlos igualmente pese al brote.

El Madrid arrastra una notable racha de diez victorias consecutivas entre Liga y Champions League. En competición europea está en octavos de final, donde se medirá al PSG, y en la doméstica ha ido cogiendo distancia en el liderato respecto a sus principales perseguidores en la tabla. Cerrar 2021 con dos victorias más sería un golpe sobre la mesa, pero ahora el registro se ve amenazado por las numerosas bajas.

Carlo Ancelotti y Luka Modric se abrazan tras el derbi Reuters

A Ancelotti se le ha achacado en algún momento que no hace cambios, pero ha sido en base a esa estabilidad en su once titular como ha logrado que el equipo encuentre el camino correcto. Sin ir más lejos, desde el último parón de selecciones, disputándose siete partidos desde entonces, Carletto solo ha hecho cambios en cuatro posiciones de su once titular. El resto no se ha movido.

Thibaut Courtois, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos y Vinicius Jr. son los siete futbolistas que han estado en todos y cada uno de los onces titulares de Ancelotti de los últimos siete partidos. Por suerte de ellos no hay ningún positivo, pero algunos si están en un momento en el que necesitan un respiro dada la carga de partidos que llevan encima.

De estos hay que hablar de Alaba, que arrastra unos problemas de rodilla, y Kroos, que pese a estar en un gran momento de forma necesita ir dosificándose en cierta manera. Además, hay que sumar a Karim Benzema, otro que arrastra molestias y ya se perdió el partido del Inter, y Dani Carvajal, que se fue tocado del derbi y es duda por precaución para el partido del Cádiz.

Entre positivos y descansos, Ancelotti podría tener que manejar en los dos últimos partidos del año hasta diez bajas en su plantilla. En la enfermería no hay que contabilizar a nadie más salvo a un Dani Ceballos que ha vuelto a entrenar con el grupo tras recuperarse de la lesión sufrida en los Juegos Olímpicos.

Paso a los suplentes

La plantilla del Real Madrid es amplia y Ancelotti tendrá a su disposición un grupo de jugadores que deberían ser capaces de reemplazar a las ausencias sin que se notara en exceso. Por ejemplo, es de esperar que sea Fede Valverde el que sustituya a Modric hasta que vuelva y si hiciera falta otra pieza en el centro del campo está Eduardo Camavinga.

En defensa, Nacho Fernández es la gran alternativa para los centrales, por si Alaba tuviera que descansar, y Lucas Vázquez, que también puede jugar arriba, es opción para emplearse desde el lateral derecho. Arriba está claro que Luka Jovic, que va creciendo poco a poco, vuelve a ser la alternativa a Benzema y aparece la figura de un Eden Hazard que pelea para salir del olvido. Esta podría ser la última oportunidad para el delantero belga.

[Más información: El Real Madrid vacía la enfermería: la 'magia' de Antonio Pintus y un 47% menos de lesiones]

Sigue los temas que te interesan