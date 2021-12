Rodrygo: "Es un placer jugar con Vinicius, estamos muy contentos en el Real Madrid"

Rodrygo Goes, futbolista del Real Madrid Real Madrid

El Real Madrid recibe al Atlético en el Santiago Bernabéu este domingo 12 de diciembre. En la semana del derbi, varios protagonistas del primer equipo de fútbol blanco analizan el partido para los medios del club. Carlo Ancelotti ya ha dado las claves para la victoria, mientras que Rodrygo Goes ha hablado sobre el encuentro y también de varios nombres propios.

El extremo brasileño ha asegurado que llegan "en un muy buen momento" al derbi madrileño. "Hemos conseguido varias victorias consecutivas y esperemos que todo salga bien en el derbi. Ante el Atlético nos interesa hacer un encuentro como el que hemos estado haciendo en los anteriores partidos. Debemos tener el control y aguantar en el choque", ha continuado el futbolista.

Rodrygo ha tenido unas palabras especiales para un Ancelotti al que agradece la confianza que ha depositado en él desde que llegó al banquillo merengue en verano: "Me siento muy bien y agradezco la confianza que el míster me da. Siempre que estoy en el campo intento ayudar al equipo. Ancelotti me pide que ayude a nivel defensivo".

Rodrygo, Vinicius, Eder Militao y David Alaba celebran el gol a la Real Sociedad REUTERS

"Él sabe que soy muy bueno con el balón, pero tengo que echar una mano defensivamente. En ataque, tengo que ser cada día mejor, más goleador y lograr dar más asistencias", ha agregado un Rodrygo que también se ha referido al trabajo con el técnico italiano y con Pintus: "Son muy buenos. Pintus está realizando un trabajo muy bueno y se nota que estamos muy bien físicamente. El equipo está bien posicionalmente en el campo y concentrado para todos los partidos".

Relación con Vinicius

Rodrygo es una de las buenas noticias del Real Madrid esta temporada, igual que Vinicius. El otro joven brasileño de la plantilla blanca ha explotado en la 2021/2022 y eso es algo que se debe al trabajo, a la constancia y también a esa confianza de Ancelotti a la que se refería el ex del Santos.

Rodrygo felicita a Vinicius por su segundo gol al Shakhtar Donetsk REUTERS

"Es un placer jugar con Vinicius Jr. Siempre nos ha gustado jugar juntos desde la selección. A mí me encanta estar a su lado. Estamos felices, contentos y listos para ayudar al Real Madrid", ha finalizado Rodrygo ante los medios de comunicación del Real Madrid.

