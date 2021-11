Asensio y Nacho, en un once titular del Real Madrid sin Rodrygo y Militao ante el Granada

Granada y Real Madrid se enfrentan este domingo 21 de noviembre en el Estado Nuevo Los Cármenes. Los blancos ya conocen los resultados de rivales como el Barcelona o el Atlético de Madrid y ahora les toca a ellos hacer los deberes antes de disputar un nuevo partido de la Champions League.

En los Cármenes no estará Hazard. El belga ha causado baja para el encuentro por una gastroenteritis, mientras que Fede Valverde tampoco ha llegado a tiempo, aunque se espera que reaparezca ya la próxima semana con el conjunto merengue. El que sí entró en la lista de convocados fue Rodrygo.

Sin embargo, el brasileño no está en el once titular del Real Madrid. El elegido para acompañar a Benzema y Vinicius en el tridente es un Asensio que parece que cada vez está mejor. Esto es algo que no pasa desapercibido ni para la afición ni tampoco para un Ancelotti que le va dando cada vez más minutos al balear.

Si Marco Asensio es una de las noticias del once titular del conjunto blanco, la otra la protagoniza Nacho Fernández. El canterano había venido siendo suplente en los últimos encuentros y al fin tiene una nueva oportunidad de demostrar que puede estar en el equipo de gala sin problemas.

Nacho forma la pareja de centrales junto a Alaba, siendo así Militao el que se queda esta vez en el banquillo. Completan la zaga junto a ellos Carvajal, en el lateral derecho, y Ferland Mendy, en el flanco izquierdo. Por detrás de la tradicional línea de cuatro, repite, como siempre, Courtois.

En cuanto al centro del campo, Casemiro, Modric y Kroos son los titulares. No será hasta la próxima semana cuando vuelva Fede Valverde y aunque podría haber gozado de minutos Camavinga, de inicio, serán los tres veteranos los que intenten dar equilibrio y crear el fútbol en el equipo merengue.

Once titular

Los once futbolistas elegidos por Carlo Ancelotti para enfrentarse al Granada, en el partido correspondiente a la decimocuarta jornada de La Liga, son: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius.

