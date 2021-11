"Me preocupa que Hazard deje de disfrutar del fútbol": Roberto Martínez pone a todos en aviso

En Bélgica están preocupados por la situación de Eden Hazard en el Real Madrid y esperan que este parón internacional ayude a cambiar la tendencia. La realidad es que la estrella del fútbol belga se encuentra en una posición delicada en el equipo blanco, donde Carlo Ancelotti está dando paso a otras alternativas antes que a él. De ahí que apenas acumule 14 minutos en los últimos tres partidos.

Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, es de los que mejor conoce a Hazard y sigue teniendo fe en que el futbolista vuelva a estar al nivel que le encumbró entre los mejores del mundo. Ahora mira con inquietud a lo que ocurre en Madrid y así lo ha expresado en una entrevista con el medio belga HLN.

"Es una situación inusual. No esperábamos que saliera así", ha dicho 'Bob' Martínez en una entrevista con HLN. "Pero eso es fútbol. He visto que está médicamente bien. Está completamente en forma. Tenemos una buena relación con el Real Madrid. Sabemos que hace un trabajo extra para mantenerse lo más en forma posible. Eden quiere hacer todo lo posible para alcanzar su nivel más alto", añadió poniendo cierta calma.

Eden Hazard, con el Real Madrid EFE

Espera que pronto pueda cambiar la situación de Hazard en el Madrid y quiere ayudar a ello: "Este período de partidos internacionales es una gran oportunidad para jugar. No es una situación ideal. Pero no nos preocupamos hasta que Eden deje de disfrutar del fútbol. De momento, no es el caso. Creo que puede terminar la temporada fuerte", señaló.

'El jugador equivocado, en el lugar equivocado y en el momento equivocado'

Todos hablan de Hazard en Bélgica. En su país no dan crédito del rol tan secundario que ha empezado a tener en el Madrid. Desde el medio HLN se ha publicado un editorial firmado por su jefe de fútbol, Stephan Keygnaert, bajo el título 'El jugador equivocado, en el lugar equivocado y en el momento equivocado': "Su situación en el Real Madrid se ha vuelto aún más desesperada desde este fin de semana, seamos honestos", señala.

¿Qué pasará con Hazard? Ha pasado de ser estrella a jugador residual en el Madrid. De la figura que llegó al club blanco costando 100 millones de euros queda poco y así lo demuestra su poca, por no decir nula, participación en los últimos encuentros del equipo blanco. Una situación crítica que despierta los rumores para el mercado de invierno, aunque en HLN confían en que terminará la temporada de blanco.

[Más información: El Real Madrid se enfrenta a un parón 'caliente': Hazard, Bale y el peligro de siempre]

Sigue los temas que te interesan