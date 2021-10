Rodrygo y Lucas Vázquez, titulares en El Clásico: el once del Real Madrid contra el Barça

Ya se conoce el once titular con el que el Real Madrid tratará de asaltar el Camp Nou en El Clásico (16:15 horas). Los elegidos por Carlo Ancelotti no traen grandes sorpresas y es que el italiano mantiene el bloque de siempre, repitiendo la misma alineación titular por la que apostó el pasado martes en su partido de Champions League. Los mismos once jugadores con mención especial para el brasileño Rodrygo.

Se mantienen él y Ferland Mendy, las principales novedades en el partido de Kiev, y también los tres del centro del campo: Modric, Casemiro y Kroos. Sobre la titularidad de la CMK había ciertas dudas, ya que los planes iniciales de Ancelotti pasaban por colocar a Fede Valverde, al que dio descanso contra el Shakthar Donetsk a conciencia. El buen momento de los tres ha hecho que el italiano vuelva a confiar en ellos para El Clásico.

La portería blanca queda en manos de Thibaut Courtois, como era de esperar. Estará escoltado por una defensa de cuatro en la que Éder Militao y David Alaba formarán una pareja de centrales que se va estableciendo y las bandas estarán ocupadas por Lucas Vázquez, en la derecha, y Ferland Mendy, en la izquierda. El carrilero francés suma su segundo partidos tras volver de su lesión y hacerlo con muy buenas sensaciones.

En el centro del campo, los tres mencionados de antes. Ancelotti ya dijo antes del partido de Champions que lo mejor para su equipo era jugar con 4-3-3 y, por tanto, no ha querido arriesgar con experimentos para el partido contra el Barça. Esquema clásico del equipo blanco.

Carlo Ancelotti, durante un partido con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

Y arriba dos brasileños en las bandas y un francés por el centro. Repite Rodrygo, que cuajó un buen partido el martes y ahora mismo es la mejor alternativa en la derecha por delante de Marco Asensio o un Eden Hazard que ha llegado al partido in extremis. El belga, de regreso tras sus últimos problemas físicos, podría debutar en un Clásico si tiene minutos en la segunda mitad.

Benzema y Vinicius

A Vinicius no hay quien le toque y jugará de inicio otro Clásico más. Solo le queda repetir gol, como hizo en 2020 en el Santiago Bernabéu. Está en un momento espectacular (lleva siete goles y cinco asistencias esta temporada) y Ancelotti quiere aprovecharlo en unas de esas citas que consagran a las estrellas de este deporte.

El gol queda en las botas de Karim Benzema. Es la estrella de este Clásico y todas las miradas irán hacia él. El delantero francés, pichichi de Liga con nueve tantos (y siete asistencias), es la gran amenaza para un Barcelona que tendrá que sufrir a un '9' que se encuentra en el mejor momento de su carrera y es uno de los favoritos al Balón de Oro.

[Más información: Dest, de extremo en El Clásico: once con sorpresas del Barça contra el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan