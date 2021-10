Ansu Fati y Vinicius, los herederos de Messi y Cristiano en El Clásico

El mundo del fútbol se prepara para vivir un domingo apasionante en toda Europa. Con partidos que van desde el Inter de Milán - Juventus de Turín al Manchester United - Liverpool. Pero si hay un duelo que acapara todas las miradas es el FC Barcelona - Real Madrid en España. Y ahí estarán dos de los jóvenes futbolistas de moda: Ansu Fati y Vinicius Júnior.

Este primer Clásico de la temporada 2021/2022 llega con importantes novedades. La más importante es que será un duelo en el que no estén ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo presentes. Lo del delantero portugués lleva siendo una constante desde que en el verano de 2018 decidiese mudarse al Juventus Stadium, pero será este 24 de octubre cuando tampoco la 'Pulga' forme parte de la plantilla azulgrana en un duelo ante el eterno rival.

Han pasado 16 años desde que Messi jugase por primera vez un Clásico. Los enfrentamientos entre Barça y Real Madrid pasaron a adquirir una dimensión nueva cuando el argentino y Cristiano se colocaron a los mandos de sus respectivos ataques. El planeta entero esperaba este partido y ahora ha llegado el momento de que sus herederos cojan el testigo.

Ansu, el nuevo '10'

Un Barcelona sin Leo Messi era algo que muchos no querían o no podían ni imaginar. Fue en el verano de 2020 cuando el de Rosario hizo el primer amago de irse. O más bien estaba decidido a marcharse, llegando a enviar un burofax confirmando su decisión. Sin embargo, las cosas no se dieron y acabó quedándose. Las aguas parecieron volver a su cauce con el cambio de presidente. Pero el culebrón no había hecho más que comenzar.

Messi cambió de opinión. Ahora quería quedarse en Can Barça. Pero no firmó su renovación y eso desencadenó su salida. Con su contrato finalizado, el club catalán no pudo volver a inscribirle por sus cuentas al rojo vivo y así fue como el mejor jugador de la historia del Barcelona se fue prácticamente por la puerta de atrás, aunque eso sí con despedida institucional, rumbo al PSG.

Messi y Ansu Fati celebran un gol del Barcelona ante el Ferencvaros en la Champions League Reuters

Sin Leo Messi, las miradas del barcelonismo se posaron en Ansu Fati. El joven jugador, que cumple 19 años el próximo 31 de octubre, no dudó a la hora de pedir lucir el '10' del Barça. "Estoy agradecido de que en el club y los capitanes hayan confiado en mí. Lo podría haber llevado cualquier otro jugador, pero me ha tocado y estoy muy agradecido. Estoy dispuesto, estoy en el Barça y eso implica estar preparado para todo. Nadie va a igualar lo que ha hecho Messi, yo tengo que seguir mi propio camino y no me fijo en los números", ha dicho sobre llevar el mítico dorsal.

Lo que tiene claro Ansu Fati es que quiere hacer su propio camino, evitando comparaciones. Aunque es muy complicado no hacerlo. Tanto él como Messi son dos talentos salidos de La Masía y ambos a muy temprana edad ya resaltaron sobre el resto. Si bien es cierto que Leo es uno de los mejores futbolistas de la historia y que el internacional español apenas está dando sus primeros pasos en la élite.

Aunque Ansu ya ha tenido que superar su primer gran escollo. Una lesión le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante diez meses. Meses de quirófanos y de sesiones de rehabilitación hasta volver por la puerta grande y con el '10' azulgrana a la espalda. Por el momento, ha marcado dos goles en lo que va de curso y este Clásico ante el Real Madrid puede ser un punto de inflexión en su carrera.

La consagración de 'Vini'

En el Real Madrid se ha buscado heredero a Cristiano Ronaldo desde que el portugués se marchase a la Juventus de Turín. Ahora Vinicius parece coger ese testigo sin dueño y lo hace en una temporada en la que ha despertado su vena más goleadora. En lo que va de campaña, el futbolista brasileño ya ha visto puerta en siete ocasiones, cinco en La Liga y dos en la Champions League.

A sus registros goleadores se suman las cinco asistencias que ha dado a sus compañeros en los once encuentros que ha disputado. Vinicius Júnior ya es una realidad que pisa fuerte en la casa blanca. Se ha convertido en un fijo de Carlo Ancelotti junto a Karim Benzema en el ataque madridista y ya no hay once titular de gala del conjunto merengue en el que no se espere su presencia.

Vinicius celebra con sus compañeros su gol al Celta de Vigo REUTERS

En los Clásicos también sabe lo que es marcar y ganar. Fue decisivo en el de la temporada 2019/2020, antes de la pandemia de la Covid-19, en él marcó uno de los goles para dar la victoria al Real Madrid frente al Barcelona. Y ese ha sido hasta la fecha su único gol ante el eterno rival. Su balance contra el eterno rival es de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Al igual que Ansu, 'Vini' también tuvo que superar una grave lesión en sus inicios con el Real Madrid. Le costó recuperar la sonrisa al brasileño, pero ahora es algo que le acompaña en cada partido. 'Culpa' de su buen momento la tienen tanto Benzema como Ancelotti y la confianza que le demuestran todos en el club: "Se agradece que el míster me dé la confianza y los jugadores me dan la confianza que necesito para hacer las cosas bien. He empezado muy bien y quiero seguir así hasta el final de la temporada".

Precisamente, ante el Barcelona tiene la oportunidad de continuar con su racha esta temporada. El Clásico siempre es un partido especial para todos los jugadores. Como se suele decir, el partido que todo futbolista sueña con jugar. Vinicius ya ha disputado seis y en este séptimo encuentro frente al Barça quiere volver a ser protagonismo para confirmarse como el heredero de la leyenda.

