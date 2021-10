Vinicius y la 'fórmula Ancelotti' detrás de su éxito: "Te voy a quitar"

Vinicius la volvió a liar. El brasileño, que cada vez se muestra más regular y no da tiempo a que surjan las dudas, fue protagonista en la victoria del Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk con dos goles y una asistencia. El segundo fue un golazo, una obra de arte, que la remató con una celebración en la que hizo gestos hacia el banquillo. ¿A quién iban dirigidos? A su entrenador, Carlo Ancelotti.

Para aclarar, Vinicius no tiene ningún problema con Ancelotti. Al contrario, ha encontrado en él la figura que le aporta confianza y quien le está dando alas en su cuarta temporada como jugador del Real Madrid. De hecho, su gesto en la celebración es más un gesto de complicidad que enseña el punto de confianza en el que se encuentra la relación entre entrenador y futbolista.

Tras el partido, a Vinicius le preguntaron por su gesto y respondió así: "Eran para el míster, que me pide siempre que marque muchos goles y estar concentrado en el partido. Algunas veces fallo ahí y siempre me habla desde fuera: 'Te voy a quitar, te voy a quitar', para seguir concentrado y para hacer más goles para nosotros".

Vinicius Junior celebra uno de sus goles contra el Shakhtar Donetsk. Real Madrid

Parece que Ancelotti ha encontrado la forma de motivar a Vinicius, si es que le hacía falta un estímulo exterior. La confianza del brasileño está por las nubes y así lo demuestra su segundo gol en Kiev tras regatear a cuatro defensas. Normal que se sienta motivado para "ser el gran jugador" que imagina y que también "imagina le gente del club".

Su evolución

"Sigo trabajando. Tengo 21 años y mucho tiempo para evolucionar y trabajar y para ser el gran jugador que imagino e imagina le gente del club. Voy a fallar, es normal, pero voy a intentarlo otra vez y a veces va a salir. Muy contento de empezar bien la temporada", dijo un Vinicius que ya suma siete goles esta campaña, más que en cualquiera de las anteriores con el Real Madrid.

El brasileño comentó la jugada del segundo gol: "Yo siempre hago esta jugada en los entrenamientos y siempre sale, en los partidos a veces me cuesta un poco, pero muy contento de que me haya salido y de marcar gol".

Vinicius agradeció también la confianza que le brindan todos los que le rodean: "Yo siempre lidie muy bien con la presión, me gusta jugar con el mejor equipo del mundo. La confianza que todos me dan me ayuda".

Por último, se mostró confiado en las posibilidades de su equipo de cara al clásico frente al Barcelona del próximo domingo 24 de octubre: "Nos gustan estos partidos que son los grandes. Tenemos la cabeza tranquila de que vamos a hacer un gran trabajo. Ahora a descansar y disfrutar de la victoria".

