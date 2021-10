Streaming en directo | Espanyol - Real Madrid (La Liga)

Espanyol y Real Madrid se enfrentan este domingo en un partido en el RCDE Stadium que ambos esperan que sirva para olvidar; en los locales por un inicio de temporada con solo una victoria en siete partidos y los visitantes por el inesperado y sonado tropiezo en Champions League contra el Sheriff Tiraspol.

Los blanquiazules no encienden las alarmas, aunque son conscientes de que firmar un juego sin excesivas lagunas, pero sin resultados, no basta. Mejorar el acierto de cara a portería es una de las asignaturas pendientes más claras del conjunto catalán y lograrlo ante los blancos no parece una tarea sencilla.

El entrenador local, Vicente Moreno, no podrá contar con el centrocampista Yangel Herrera, con el delantero Javi Puado ni con los defensas Miguelón y Calero. El portero Oier arrastra molestias y es duda. De todos modos, la convocatoria no se conocerá hasta horas antes del partido, por lo que puede haber sorpresas.

Carlo Ancelotti da órdenes a los jugadores del Real Madrid desde su área técnica REUTERS

Cuarto partido en 12 días para el Real Madrid en los que ha tenido de todo. Goleada y alegría disparada contra el Mallorca (6-1), mala imagen pero un punto frente al Villarreal (0-0) y la sorprendente derrota contra el Sheriff (1-2) en ‘Champions’; y ahora llega LaLiga Santander como terapia.

El Real Madrid quiere irse líder al parón. Para ello deberá recuperar la alegría anotadora que le hizo marcar 21 tantos en solo seis encuentros, con un Benzema excelso -ocho goles y siete asistencias en siete encuentros-. El francés, que este sábado aseguró en una entrevista con L’Equipe que la llegada de su compatriota Kylian Mbappé al Real Madrid “es solo cuestión de tiempo”, está a solo dos tantos de igualar a Santillana como cuarto máximo anotador de la historia del club.

Los precedentes entre ambos conjuntos dibujan un escenario complicado, sobre el papel, para el Espanyol y favorable para los de Ancelotti. Los catalanes únicamente han logrado una victoria en su estado contra el Real Madrid en los últimos trece años: en la temporada 2016-17 gracias a un gol de Gerard Moreno (1-0).

Onces titulares

Carlo Ancelotti, dispone un 4-4-2 para medirse al Espanyol con Vinicius y Benzema en punta. El técnico, además, desplaza a Alaba al lateral izquierdo y combina a Modric y Kroos en el centro del campo. El once inicial del Real Madrid contra el cuadro blanquiazul lo conforman Courtois; Lucas, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Modric, Kroos, Camavinga; Vinicius y Benzema.

El Espanyol, por su parte, saltará al terreno de juego con Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Keidi Bare, Darder, Melendo; Aleix Vidal, Embarba y Raúl de Tomás.

El entrenador, Vicente Moreno, sigue apostando por RDT como principal referencia ofensiva y por más músculo en la medular con la presencia de Keidi Bare.

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Levante y el Real Madrid podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a YouTube, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.

En directo | Rueda de prensa de Zidane previa al partido Real Madrid - Villarreal de La Liga

Sigue los temas que te interesan