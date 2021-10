Ancelotti, del accidente ante el Sheriff al batacazo contra el Espanyol: "Estamos preocupados"

El Real Madrid no logró reaccionar tras su derrota contra el Sheriff y volvió a caer contra el Espanyol este domingo. Primera derrota de los blancos en la presente temporada de Liga y palo para los de Carlo Ancelotti justo antes del parón internacional.

El técnico italiano analizó en rueda de prensa la derrota merengue contra el Espanyol.

Dos derrotas seguidas

"Hemos jugado mal. No hay mucho que decir. Empezamos con una idea, luego del gol encajado no fuimos capaces de mantener la calma. Hemos tenido confusión. No estábamos bien posicionados. Tengo que ser honesto y ha sido nuestro peor partido. Ahora tenemos el parón y en casos como este a veces es mejor jugar pronto. Hay que reflexionar. Este equipo en una semana ha cambiado su actitud".

No es una accidente

"La derrota de hoy no es un accidente. Hemos merecido perder y la reacción llegó tarde. Estamos preocupados porque dos derrotas seguidas no es costumbre en este equipo, debemos remediar esto y mejorar los errores hechos hoy".

Planteamiento de hoy

"El planteamiento era claro. No vengo a explicarte el planteamiento que era, pero el equipo ha estado desordenado, no hemos tenido posicionamiento correcto con balón. He hablado con los jugadores y están de acuerdo con esto".

Partido incómodo

"Hemos intentado hacer las cosas pero hemos sido poco agresivos, perdimos duelos, no tuvimos verticalidad. Es un aspecto técnico y táctico del juego".

