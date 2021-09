El posible penalti por mano que forzó Vinicius y no pitaron al Sheriff

El Real Madrid reclamó un penalti por mano del Sheriff que el colegiado no quiso señalar. Pese a las protestas de Vinicius, que fue quien forzó la jugada en cuestión, el encuentro no se paró y la acción quedó en el olvido. Sin embargo, a la vista de las imágenes y de cómo acabó la primera mitad, pudo suponer una jugada clave en el transcurso del partido.

La acción se produjo sobre el minuto 27 y cuando el Real Madrid ya perdía por 0-1 ante el Sheriff en un resultado sorprendente. Vinicius, uno de los más activos del partido, buscó el tanto del empate en un costado del área. Rápido como siempre, encaró en un intento de engañar al defensa rival. El brasileño sacó un centro y fue ahí cuando se produjo la acción polémica en cuestión.

Vinicius sacó el esférico y este golpeó de forma clara en la mano del jugador del Sheriff. Las imágenes no dejan lugar a dudas de que el balón golpeó en el brazo del rival, pero el colegiado entendió que no se trataba de una mano voluntaria y que por tanto no debía señalar pena máxima.

