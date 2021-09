Ancelotti: "Contra el Villarreal puedes empatar"

Segundo empate de la temporada para el Real Madrid. 0-0 ante el Villarreal en un partido con muchísimo ritmo y en el que el marcador no refleja lo sucedido. Carlo Ancelotti ha reflexionado en rueda de prensa sobre un partido en el que su plan de encuentro en la primera parte no salió demasiado bien. En la segunda, la imagen de los blancos mejoró, aunque no fue suficiente.

Valverde

"Puede jugar en todas partes y tenemos que encontrar su mejor posición. Sin embargo, para mí no es el lateral derecho. Me gustó mucho esta noche".

¿Satisfecho?

"No hemos hecho el mejor partido de la temporada. El Villarreal ha tenido una buena posesión, pero con el portero. Lo que me importa es presionar bien y hemos tenido dificultades".

Planteamiento inicial

"Pienso que el planteamiento fue el correcto".

Penalti Nacho

"No lo he visto, no puedo decir nada sobre esto. Me pareció una falta fuera del área en principio, luego entró dentro del área. No lo he podido ver".

Modric y Casemiro

"Hemos tenido dificultad en la presión sobre Capoue porque no hemos jugado con tres centrocampistas. En la segunda parte he puesto a Modric más adelante y hemos estado mejor. No los he visto muy cansados. Puede notarse que estén fuera de forma porque en la primera parte han tenido que cubrir mucho campo. No era cansancio, era un problema de equipo en su disposición. Los dos han jugado muy bien, porque los dos medios tienen que trabajar mucho jugando con Benzema, Vinicius, Rodrygo, Asensio, Hazard...".

Courtois

"Si tenemos un portero como Courtois es una suerte. Lo ha hecho muy bien en la primera parte. Han sido peligrosos y Courtois está ahí. Militao y Alaba lo han hecho bien. Portería a cero... es una cosa positiva. Seguimos adelante. No estoy triste por esto, contra el Villarreal puedes empatar cuando no tienes una buena noche. Seguimos adelante en La Liga".

