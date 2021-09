Ancelotti: "Benzema es como el vino; cuanto más viejo es, mejor está"

Sin solución de continuidad, el Real Madrid vuelve a jugar en el Santiago Bernabéu. El conjunto de Carlo Ancelotti afronta un nuevo encuentro este sábado de La Liga. El rival será un Villarreal que ha encontrado la senda de la victoria en la jornada intersemanal. El italiano analizará la previa de un choque de primer nivel en el que será la primera visita al coliseo blanco de un gran rival. En la rueda de prensa ha analizado el estado de forma del equipo tras la goleada al Mallorca.

Ganar al Villarreal

"Enfrentamos a un rival que está acostumbrado a jugar grandes partidos. Para ganar al Villarreal tienes que hacer todo bien porque es un equipo de nivel alto".

Defensa

"Es un aspecto que tenemos que mejorar. En este período de la temporada siempre hay algo a mejorar. Hemos focalizado los esfuerzos en mejorar el aspecto ofensivo. Este es el plan que queremos seguir, ser más agresivos cuando no tenemos el balón".

Trabajo

"No es posible trabajar mucho estos días porque son entrenamientos que se necesita la intensidad y ahora no puedes hacerlo con partidos de por medio. Yo creo que con los vídeos también podemos hacer un buen trabajo, que es lo que estamos repasando".

Los menos habituales

"Es un tema que yo tengo que gestionar bien. No es fácil. Tu tienes que dar descanso a un jugador, el sustituto lo hace muy bien y luego envías al banquillo al que ha jugado bien... Tengo que tener un equipo que pueda ganar los partidos con todas estas consideraciones. Los jugadores que no han jugado tienen más posibilidades de jugar el próximo partido".

Hazard

"Lo importante de Hazard es que se está entrenando bien, ha recuperado bien después del partido frente al Valenica... No puedo garantizar que juegue todos los partidos, a ninguno de esta plantilla. Si un jugador bien, pero para preservarle de una lesión, le puedo dar descanso. A mi me parece que Hazard está bien".

Benzema y el Balón de Oro

"Creo que por lo que está haciendo y lo que hizo la pasada temporada, Benzema tiene que estar en la lista de posibles ganadores del Balón de Oro. Karim tiene tiempo para ganarlo. No va a ser su última temporada. Es como el vino, cuanto más viejo es, mejor juega".

La luna de miel

"Cuando vaya a terminar, te lo diré".

El aspecto defensivo

"Los jugadores lo están haciendo bien. Tengo que ser honesto, nos hemos focalizado mucho en el aspecto ofensivo porque era donde más necesitábamos mejorar. Defensivamente, estamos intentando colocar a los jugadores con el balón. Tenemos mucha calidad ofensiva".

Asensio

"Marco era importante antes del partido y después también lo es. Ha demostrado su capacidad para jugar en el equipo en una posición distinta. Es un jugador de la plantilla muy importante".

El Barça, a 7

"No estoy contento cuando un equipo lo pasa mal. Miro, hago una evaluación y me focalizo en mi equipo. Me gusta el fútbol y miro todos los partidos. No estoy contento cuando a un equipo no le salen bien las cosas, puede ser el Barça u otro equipo".

Los porteros

"La idea es que tenemos detrás de Courtois a un jugador joven muy interesante. La idea es que tenga minutos. Lunin merece jugar y próximamente va a jugar".

Nota al equipo

"Es demasiado pronto ponerle una nota hasta ahora. Me gustaría ponerle una nota más alta al final de la temporada. Nos están saliendo bien las cosas, tendremos momentos difíciles, pero tenemos que estar preparados".

El fútbol moderno

"Yo creo que la evolución del fútbol ha sido más en el aspecto táctico, técnico y físico. Los jugadores buenos siempre han estado. Hay momentos en los que algunos equipos juegan más con el balón, casi todos ahora intentan jugar más vertical, presionando arriba para ganar el balón y hacer contras. La evolución más importante es el aspecto físico. En lo individual no hay tantos cambios".

Tras una victoria

"Te vas a casa satisfecho, pero también pienso en que hemos marcado muy pronto, el resultado hasta el 4-1 estuvo competido, lo comparé con el partido con el Valencia... Tienes que estar focalizado en qué mejorar".

Alaba

"La posición de la línea de defensas está condicionada de la presión al balón. Si metemos presión al balón, la línea puede estar más alta. Alaba es muy hábil en esto. Si no presionamos sobre el balón, es un riesgo tener la defensa tan alta. Si no, tienes que replegarte. Nos gusta tener la línea alta".

