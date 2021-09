El penalti sobre Rodrygo que Alberola Rojas no pitó en el Real Madrid - Mallorca

Posible penalti sobre Rodrygo Goes no pitado

En dos minutos prácticamente el Real Madrid vio dos acciones polémicas en su contra en el encuentro ante el Mallorca. Alberola Rojas no señaló como penalti este tremendo agarrón sobre Rodrygo Goes a pesar de las ostensibles protestas del joven brasileño. Jugada clara que el colegiado no señaló. Pero tampoco contó con la ayuda de su VAR, Soto Grado. Este no le llamó para que revisara la acción en el televisor del Santiago Bernabéu.

