El Bayern no perdona a Alaba y sigue con sus ataques: "Su sueño era el Barça"

Barcelona y Bayern Múnich se vuelven a ver las caras en la Champions League. El Camp Nou acogerá este martes un partido que no se da desde el histórico 2-8 a favor de los bávaros hace dos temporadas. El partido es uno de los más esperados de la semana en Europa y Uli Hoeness, expresidente del Bayern, ha dado una entrevista en la que ha dejado alguna frase polémica.

Hoeness, que no es de morderse la lengua, habló en la emisora Bayern 1, sobre varios asuntos relacionados con el Barça. El actual presidente de honor del club germano mostró sus sentimientos sobre la entidad culé, a la que ya no considera una de las grandes potencias en el mundo del fútbol.

"El Barcelona ya no es un modelo para nosotros, en absoluto", dijo Hoeness que en el pasado sí elogió al club catalán. Las últimas polémicas en las que ha estado envuelto el Barça y la situación financiera en la que se encuentra, como consecuencia, han hecho cambiar de parecer al directivo del Bayern.

Uli Hoeness

Hoeness no espera grandes cosas del Barça de cara al partido del Camp Nou contra un Bayern al que considera "favorito". Su explicación fue sencilla: "Porque el Barcelona no puede estar en plena forma debido a la venta de varios jugadores clave y a los problemas económicos".

El "sueño" de Alaba

Pero la cosa no acabó ahí y es que Hoeness utilizó al Barça para lanzar el enésimo dardo para David Alaba procedente de Múnich. En el Bayern parece que no se perdona al central austriaco por no renovar su contrato y haberse ido gratis al Real Madrid. La última muestra es lo que ha dicho su expresidente acerca del jugador.

David Alaba, durante un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

"David me dijo una vez: 'mi sueño sigue siendo jugar en el Barcelona'. Entonces le dije: '¿quieres negociar con el presidente o con el administrador concursal?", ha revelado Hoeness. Sabido es que Alaba siempre quiso jugar en La Liga y que, en algún momento, se debatió entre Real Madrid y Barça, pero él mismo ha declarado que su verdadero sueño era vestir de blanco algún día.

