Camavinga retrata al PSG: "El dinero no era lo primero, lo era cumplir mi sueño en el Real Madrid"

Eduardo Camavinga atendió a los medios de comunicación en su presentación con el Real Madrid. El flamante fichaje del conjunto blanco, entre otras cosas, explicó por qué eligió fichar por la entidad madridista pese a tener ofertas de otros grandes clubes de Europa, como el PSG.

La respuesta de Camavinga fue genial y demuestra que en su cabeza solo estaba fichar por el Real Madrid. Su mensaje, además, es un 'dardo' directo al PSG y se puede relacionar fácilmente con lo ocurrido este verano con Kylian Mbappé, quien rechazó los millones de Catar por su renovación para intentar fichar por los blancos. En enero, libre para negociar con quien quiera, podrá seguir los pasos de su compatriota.

A Camavinga también le preguntaron en reiteradas ocasiones por sus expectativas en el Real Madrid. De momento, él tiene clara una cosa: ha venido a aprender de los mejores. Y, por si las moscas, él lo deja claro: está listo para estrenarse el domingo contra el Celta en un Santiago Bernabéu que volverá a abrir con público.

Cumpliendo un sueño

"Estoy muy contento, es un sueño desde que era pequeño quería jugar en el Madrid. Voy a intentar darle todo".

Presencia de sus padres

"En el momento en el que supe que iba a ser jugador del Madrid me sentí muy feliz. He estado pensando en mi familia, en todos los problemas que hemos tenido y es un orgullo tremendo estar con todos ellos".

Camavinga, con su familia en su presentación con el Real Madrid Real Madrid

Su rol en el Madrid

"Ya dije antes que vengo a aprender. Tengo que demostrar al entrenador que estoy preparado, trabajar duro e intentar jugar minutos y disfrutar de tiempo de juego".

Valores por la guerra

"Evidentemente haber tenido que escapar de la guerra me ha podido ayudar, hacerme más fuerte. Pero sobre todo es que mi familia me ha ayudado mucho y cuando juego, juego por ellos. Esto me ha hecho más fuerte".

Rechazó el dinero de otros

"Sinceramente el primer factor no es el dinero, es el placer de cumplir un sueño que tenía desde pequeño. Cuando supe que podía fichar por el Madrid, no lo pensé".

Su posición en el mediocampo

"Es una pregunta que me hacen mucho. Me gusta jugar delante de la defensa, pero también puedo adelantarme y tengo que adaptarme a todos los estilos. Jugaré donde me diga el entrenador".

Primer recuerdo del Madrid

"El Real Madrid, la Liga de Campeones, Figo, Zidane... Todos los grandes jugadores que han pasado por el Madrid".

Por qué eligió al Madrid

"El primer factor para mí era el placer de cumplir el sueño de jugar en el Real Madrid, jugar con futbolistas que me van a enseñar mucho".

Expectativas para su primer año

"La idea es jugar lo minutos que pueda. Estoy muy contento, tal vez sea uno de los mejores días de mi vida, este y cuando fui convocado con Francia por primera vez".

Tiempo de adaptación

"Como he dicho antes es cierto que soy joven, tal vez necesite tiempo de adaptación o tal vez no, habrá que verlo. Yo me siento preparado".

A quién se parece

"No es que me parezca más a uno u otro jugador. A mí me gusta jugar. No sé si es más importante jugar como mediocentro defensivo o más adelante. A mí lo que me gusta es jugar, nada más".

Contacto del Madrid con 16 años

"Con 16 años yo no recibí ninguna llamada, sólo jugaba al fútbol. Sé que el Madrid tenía interés. Con 16 años, incluso ahora, no me preocupo de nada que no sea el fútbol. Son mis padres quienes se encargan de esos temas".

Ir al Mundial

"Evidentemente voy a intentar jugar lo más rápido posible, formar parte del grupo lo más rápido posible. Con mi familia hemos pensado en todo y es la mejor manera de desarrollarme como jugador y la selección francesa vendrá naturalmente si me convocan".

Benzema es un ídolo para todos los franceses y se porta muy bien con los jóvenes

Importancia de Benzema

"Benzema es un ídolo para todos los franceses, se porta muy bien con los jóvenes. Lo vemos con Vinicius. Me ayuda, porque es francés. De español hablo un poco (risas)".

Virtudes a aportar

"El equipo ya tiene mucha calidad, pero creo que tengo técnica y agresividad, la verdad. La agresividad y la técnica son mis dos grandes virtudes".

Sí, sinceramente ya estoy preparado Sobre jugar el domingo

Listo para el domingo

"Sí, sinceramente ya estoy preparado. Será el entrenador quien decida pero yo estoy preparado para jugar".

La competencia

"Evidentemente me motiva mucho, quiero empaparme de su experiencia, aprender. Hace muchos años que están en la élite. Voy a aprender mucho tácticamente y técnicamente, eso es así".

¿Medió Zidane?

"Como he dicho antes no me encargo de los temas de fichaje, me concentro en el fútbol. Han sido estas últimas semanas en las que he hablado con el Real Madrid".

Intrahistoria de su fichaje

"Se hizo en los últimos días del mercado, pero es un secreto con quién hablé y con quién no".

