Benzema y Alaba encienden las alarmas del parón de selecciones en el Real Madrid

La amenaza del conocido como 'Virus FIFA' vuelve a colocar su temible sombra sobre el Real Madrid. El conjunto blanco ha vivido este fin de semana como dos de sus jugadores daban el susto con sus respectivas selecciones. Karim Benzema y David Alaba, dos jugadores clave, admitían que habían tenido problemas físicos en los últimos días y que estaban siendo cuidados al milímetro por los servicios médicos de sus combinados nacionales.

La selección francesa atraviesa actualmente el momento más crítico desde que Didier Deschamps es seleccionador con un empate ante Ucrania que le deja algo tocado de cara a la clasificación para el Mundial. Este encuentro no lo comenzó Benzema, cansado por la carga de partidos como reconoció el seleccionador. El delantero salió en la segunda mitad y terminó disputando 33 minutos sin la posibilidad de conseguir el gol que le habría resuelto la papeleta a los galos. Contra Bosnia jugó 75 minutos y, teniendo tres encuentros en este parón, Francia no quiere cargarle.

En un partido sin muchos goles, el delantero del Real Madrid dejó uno de los grandes detalles. Karim Benzema firmó una asistencia increíble a Moussa Diaby, pero el jugador del Bayer Leverkusen no aprovechó el pase y mandó el balón al palo. El futbolista blanco sigue siendo el líder de esta selección, sobre todo después de la baja de Kylian Mbappé, que se marchó para casa tras el primer encuentro del parón.

Pero es que el propio Alaba también hacía saltar todas las alarmas horas antes de medirse a la selección de Israel en Haifa. El defensor austriaco explicó que comenzó como suplente el primer encuentro de este parón tras haber notado unas molestias musculares: "Me siento bien, ya estoy completamente recuperado. Hablé con el seleccionador y decidimos que era lo mejor. No quería arriesgar, por eso no jugué desde el principio el último partido".

Este sábado, Alaba disputó un total de 90 minutos contra Israel y siguió sumando minutos en el 5-2 de su combinado nacional. Contra Moldavia entró en el minuto 83 y dejó una asistencia en su marcador personal. Sin embargo, se quedó sin poder anotar ni dar ninguna asistencia en el duelo que se disputó en el Estadio Sammy Ofer. El jugador se ha ganado un puesto en el once titular en los tres partidos que se ha jugado hasta ahora con el Real Madrid. En los dos primeros actuó como lateral, mientras que en el último lo hizo como central zurdo, un puesto que le agrada.

