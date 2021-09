Los dos millones clave que se escaparon en el no fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Kylian Mbappé estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid. El club merengue realizó hasta tres ofertas diferentes y el PSG no cambió de actitud desde el inicio de las negociaciones. Un posicionamiento que imposibilitó el traspaso del francés y que ha dejado al AS Bondy, equipo de formación del delantero galo, sin cerca de dos millones de euros que habrían sido vitales en tiempos de crisis.

El traspaso de Mbappé se movió entre los 160 y los 200 millones de euros. La primera oferta oficial enviada por el Real Madrid era de esos 160 'kilos', aunque tras recibir la negativa de la entidad parisina se subió hasta los 180. Concretamente a 170 millones de euros fijos más otros diez en variables. En las últimas horas del mercado y sin ver movimiento alguno por parte del PSG, el club merengue subió a 200. Mbappé, pese a todo, no pudo cumplir su sueño de llegar al Real Madrid.

El jugador se sintió retenido contra su voluntad, pues en el PSG son conscientes de que su intención es jugar en el Real Madrid. Un duro varapalo tanto para él como para su círculo cercano, incluido el AS Bondy. El club de formación, según apunta el periódico francés L'Equipe, se habría embolsado hasta dos millones de euros si la operación se hubiera cerrado en 180 millones de euros.

Mbappé siempre ha mantenido el vínculo con dicha entidad y de hecho, cuando estaba en el Mónaco y ya era una estrella, se acercó a visitar a los nuevos talentos del AS Bondy. Lo hizo acompañado de Vadim Vasilyev, quien por entonces era vicepresidente del AS Monaco y una de las personas más cercanas al joven delantero. Por ello, en un futuro traspaso se habría incluido ese porcentaje que ahora no cobrarán.

El atacante galo ahora tiene dos opciones. Una de ellas es renovar con el PSG. Algo que intentarán desde el conjunto francés hasta la extenuación pese a las varias negativas realizadas por Mbappé. La otra es cerrar su incorporación al Real Madrid a partir de enero, cuando ya sea libre para negociar con los clubes que desee sin permiso del PSG. Sin embargo, los millones al AS Bondy ya estarían perdidos.

Cuenta atrás

Kylian Mbappé tiene en su mano la decisión más importante en mucho tiempo. El delantero siempre ha querido formar parte del Real Madrid y ya en su salida del Mónaco estuvo muy cerca de vestir de blanco. Tras un contrato hasta 2022 con el PSG y los diversos rumores de los últimos veranos, está a apenas cuatro meses de poder firmar como jugador del equipo merengue.

Mbappé ha rechazado numerosas ofertas de renovación de un PSG que incluso podría convertirle en el mejor pagado de la plantilla y del mundo. Pese a ello, la postura de galo sigue siendo la de salir. Medios franceses publicaron que a pocas horas del cierre del mercado, el PSG le envió otra oferta de renovación que también fue rechazada por el joven jugador. Negativas que allanan el camino para fichar por el Real Madrid, pero que mantienen la tensión de cara a enero.

